Kontenjanların yüzde 98,8’i doldu

2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388’i doldu. Devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına ayrılan 598 bin 709 genel kontenjanın da 591 bin 257’si doldu. Ek tercih sürecinden önce devlet üniversitelerindeki kontenjanların tamamına yakınının tercih işlemleri tamamlandı. Böylece devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarında doluluk oranı yüzde 98,8’i buldu. Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise 91,14 oldu. Puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205’i tercihte bulundu. Tercihte bulunan adayların 987 bin 388’i üniversiteye yerleşti.

YÜZDE 25’İ İLK TERCİHİNE

2024 YKS sonuçlarına göre yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 aday tercihte bulundu ve toplam 987 bin 388 aday yerleştirildi. Tercih yapan her dört adaydan biri ilk tercihine yerleşti. Adayların yüzde 25,18’i ilk tercihine, yüzde 13,75’i ikinci tercihine, yüzde 10,42’si ise üçüncü tercihine yerleşmeyi başardı.

ANADOLU LİSELERİ ZİRVEDE

Okul türlerine göre yerleştirmede en büyük başarıyı Anadolu liseleri gösterdi. Anadolu lisesi mezunu olup da tercihte bulunan 506 bin 281 adayın 314 bin 64’ü örgün lisans ve ön lisans programlarına, 35 bin 998’i ise açık öğretim lisans ve önlisans programlarına yerleşti. Anadolu liselerini, toplam 96 bin 98 ile imam hatip liseleri ve 95 bin 256 ile yabancı dilde eğitim veren özel liseler takip etti.

Önce kayıt sonra ek tercih

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ek tercih süreci başlayacak.

Büyük pay kadınlara

Kadın adaylar erkek adaylara oranla daha yüksek temsil oranı gösterdi. Yerleştirme puanı hesaplanan kadın aday sayısı 1 milyon 462 bin 782 iken, erkek adayların sayısı 1 milyon 292 bin 519. Yerleştirmeye başvuran adaylar arasında ise 886 bin 885 kadın aday ve 783 bin 320 erkek aday yer aldı. Sonuç olarak, yerleşen aday sayılarında da kadınların oransal üstünlüğü devam etti. 542 bin 589 kadın aday bir programa yerleşirken, erkek adaylar arasında bu sayı 444 bin 799 olarak gerçekleşti. Üniversitelere yerleşen kadın öğrencilerin oranı toplam yerleşenlerin yüzde 55'ini oluşturmuş oldu.

Yeniden deneyenler kazandı

Öğrenim durumuna göre başvuran ve yerleşen aday sayılarına bakıldığında, 2024-YKS'de son sınıf düzeyinde tercih yapan 535 bin 331 adaydan 351 bin 204'ü bir yükseköğretim programına yerleşti. Önceki yıllarda bir programa yerleşememiş ve bu yıl tercih hakkı kazanan 760 bin 62 adaydan 407 bin 983'ü bu yıl bir yükseköğretim programına yerleşti.

Yapay zeka bölümleri full çekti

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanların neredeyse tamamının dolmasının Türkiye'de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösterdiğini belirtti. Özvar, yeni açılan yapay zeka ve bilişim programlarına yönelik de "Yükseköğretim Kurulunun yeni açtığı 'Yapay Zeka' ve 'Bilişim' programlarının kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı." bilgisini verdi. Dijitalleşme, yapay zeka ve büyük veri gibi stratejik alanlarda Türkiye genelinde toplam 73 yeni program açtıklarını anımsatan Özvar, "Devlet üniversitelerinde yeni açılan programlardaki toplam 2 bin 225 kontenjanın tamamı doldu. Öğrencilerimiz bu programlara yoğun ilgi gösterdi ve kontenjanlar, ek tercihlere gerek kalmadan tamamen doldu" açıklamasını yaptı.

Mesleğe ilgi arttı

Meslek yüksekokullarına ilginin giderek arttığını vurgulayan YÖK Başkanı Erol Özvar, şunları kaydetti: "Devlet üniversitelerinin örgün ön lisans programlarının 278 bin 261'lik genel kontenjanının tamamı doldu. Özellikle istihdam odaklı eğitimlerde öne çıkan bu programlara ilgi dikkat çekici. Öğrencilerimiz geleceği okumakta oldukça becerikli. Başta siber güvenlik ve çağın yeni mesleklerine yönelik açtığımız meslek yüksekokullarının gençlerimize önemli kariyer fırsatları sunacağına inancımız tam."















