Konteyner evle gelen büyük risk

Pandemi döneminde çoğalan konteyner, karavan ve tiny house tipindeki evler ormanları tehlikeye atıyor. Orman Genel Müdürlüğünde görev yapan uzmanlar, tiny house, bahçe ve karavan tipindeki evlerin bulunduğu bölgelerde en az yüzde 40 daha fazla orman yangını çıktığı bilgisini verdi. Uzmanlar, şehrin kalabalığından uzaklaşan ama şehirli olmaktan uzaklaşamayan konaklamacıların, orman alanına neyin zarar verip vermediğini bilmediklerini ve bu kişilerin çıkardığı yangınların yüzde 95'inin dikkatsizlikten kaynaklandığını belirtti.

TOPRAĞI DA ETKİLİYOR

Birçoğu kontrolsüz olarak yerleştirilen konteyner tipi evler toprağa da zarar veriyor. Kurulan evler genelde orman alanlarına yakın olan verimli ve düz topraklara yerleştiriliyor. Bu topraklara kurulan evler hem tarımsal üretimde kullanılan arazilerin azalmasına hem de su kullanımı için bilinçsizce açılan kuyular ile toprağın su doyumuna zarar veriyor.

ÖNLEM HAZIRLIKLARI BAŞLATILDI

Devlet, konteyner ve taşınabilir evlerin kontrolsüz şekilde çoğalmasını önlemek için hazırlıklarını başlattı. Bu kapsamda yasaya göre 5 bin metrekare büyüklüğünün altındaki tarım arazilerinin içine herhangi bir bina veya yapılamayacağı belirtilmesine rağmen yapı yapanlara gerekli işlemler yapılacak. Bunun yanı sıra tarım arazisi niteliğinde olmayan arsalara da izinsiz tiny house konulmaması ve inşaat ruhsatı gibi bir ruhsatlandırma yapılması için gerekli çalışmalar yürütülüyor.







