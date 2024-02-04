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Konteyner kentte Filistin'e vefa kermesi

Malatya'daki konteyner kentlerde yaşayan kadınlar, deprem zamanı kendilerine yardım gönderen Filistin halkı için yardım kermesi düzenledi. Nezahat Erdem, "Gazze’de yaşanan olaylar bizi çok üzüyor. Kendi üzüntümüzü unuttuk, elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Ali Kürşat Büyükada ve
04:00 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 02:25 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Malatya’daki konteyner kentin sakinleri, deprem zamanı kendilerine yardım gönderen Filistin halkı için yardım kermesi düzenledi. Kadınlar, yaptıkları yiyecekleri kermes alanında satışa sundu. Kermesten elde edilen gelir Gazze'ye gönderilecek.

VEFA BORCU

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, “Depremden sonra Filistin'den buraya yardım gönderildi. Buradaki kadınlar da vefa borcu olarak ellerinden geleni yapmak istediler. Elde edilen geliri nakdi yardım olarak Gazze'ye göndereceğiz." dedi. Kermese katılan Nezahat Erdem, “Gazze’de yaşanan olaylar bizi çok üzüyor. Kendi üzüntümüzü unuttuk. İmkanımız dahilinde elimizden geleni yapmak zorundayız. Henüz daha satışımız başlamadı ama kumbarasını bağışlayan çocuklar ilk yardımları yapmış oldu” diye konuştu.

KARINCA KARARINCA

Şüheda Günay, "Depremin ardından gerek devletimizin gerek kardeş ülkelerin yardımıyla ayağa kalktık. Şimdi bunun karşılığını verme vakti" diye konuştu. Nadire Günay ise, “Onlar bize yardım yolladı biz de onlara yardım etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Kermesi ziyaret eden AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er de "Kardeşliğin getirdiği bir şey bu. Karınca kararınca yardım etmek istiyorlar.” dedi.


Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem: 'Ağır hasarlı binalardan uzak durun' çağrıları yapılıyor
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem: 'Ağır hasarlı binalardan uzak durun' çağrıları yapılıyor

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 16.04'te merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi. Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü. Depremle ilgili 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor. Ağır hasarlı binalardan uzak duralım" diye konuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.


#Deprem Bölgesi
#Malatya
#Filistin
#Gazze
35 dakika önce
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