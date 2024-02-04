Konteyner kentte Filistin'e vefa kermesi

Malatya’daki konteyner kentin sakinleri, deprem zamanı kendilerine yardım gönderen Filistin halkı için yardım kermesi düzenledi. Kadınlar, yaptıkları yiyecekleri kermes alanında satışa sundu. Kermesten elde edilen gelir Gazze'ye gönderilecek.
VEFA BORCU
Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, “Depremden sonra Filistin'den buraya yardım gönderildi. Buradaki kadınlar da vefa borcu olarak ellerinden geleni yapmak istediler. Elde edilen geliri nakdi yardım olarak Gazze'ye göndereceğiz." dedi. Kermese katılan Nezahat Erdem, “Gazze’de yaşanan olaylar bizi çok üzüyor. Kendi üzüntümüzü unuttuk. İmkanımız dahilinde elimizden geleni yapmak zorundayız. Henüz daha satışımız başlamadı ama kumbarasını bağışlayan çocuklar ilk yardımları yapmış oldu” diye konuştu.
KARINCA KARARINCA
Şüheda Günay, "Depremin ardından gerek devletimizin gerek kardeş ülkelerin yardımıyla ayağa kalktık. Şimdi bunun karşılığını verme vakti" diye konuştu. Nadire Günay ise, “Onlar bize yardım yolladı biz de onlara yardım etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Kermesi ziyaret eden AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er de "Kardeşliğin getirdiği bir şey bu. Karınca kararınca yardım etmek istiyorlar.” dedi.