Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak refüje uçtu: Ölü ve yaralılar var

14:5329/11/2025, Cumartesi
IHA
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey ve doğu gişeleri arasındaki kesimde meydana geldi.
Gaziantep’te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra taklalar artarak refüje uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey ve doğu gişeleri arasındaki kesimde meydana geldi. İddiaya göre, Samet K. idaresindeki 34 CSK 937 plakalı Volkswagen marka otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil taklalar attıktan sonra orta refüje uçtu. Feci kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Samet K., Ayşe T., Şehnaz T., Latif T ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Ayşe T. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren diğer 4 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#Gaziantep
#Tarsus
#Kaza
