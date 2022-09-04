Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Can Ataklı ordunun aslına rücu etmesini hazmedemedi: 30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık olur mu lan böyle bir şey!

Gazeteci Can Ataklı, kendi YouTube kanalından yaptığı yayında skandal ifadelere yer verdi. Ataklı, 30 Ağustos kutlamalarının Kur'an-ı Kerimle kutlanmasına tepki göstererek, 'Ordu komuta böyle eller havada Kur'an okunuyor. 30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık.



Kimse kızmasın, darılmasın arkadaş ne oluyor ya. Olmaz. Bir devlet düzeni içindeyseniz bunu yapamazsınız. Siz bütün orduyu İslam'ın kılıcı, cihad ordusuna çevirdiniz. Olur mu lan böyle bir şey!' diye konuştu.