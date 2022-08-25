Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 yaralı

01 AHZ 338 plakalı otomobilin de önündeki park halindeki araca çarpmasıyla bu araç ve art arda park halindeki 4 otomobilde hasar oluştu.

Kazada, 01 AIM 510 plakalı otomobil savrularak yol kenarındaki bir restoranda kurye olarak çalışan Gökhan D'nin kullandığı motosiklet ile park halindeki bir başka motosiklet ve yol kenarında park halindeki 01 AHZ 338 plakalı otomobile çarptı.

Adana'da korkunç kaza: Yedi otomobil ve iki motosikletin karıştığı olayda yaralılar var

Adana'da çarpışan iki aracın park halindeki diğer otomobil ve motosikletlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı. İşte detaylar...