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OSMANİYE

Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 yaralı

Osmaniye’de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin zeytin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 yaralı
Osmaniye kaza

Osmaniye’de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin zeytin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Düziçi ilçesi Yazlamazlı Köyü Çiftlik Mahallesi civarında geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki 80 GV 127 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan zeytin bahçesine uçtu. Kazada otomobilde hasar oluşurken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan H.K. isimli şahıs yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk kontrolleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adana'da korkunç kaza: Yedi otomobil ve iki motosikletin karıştığı olayda yaralılar var
FOTOĞRAF 5
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Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda aynı yönde seyreden Mehmet B'nin kullandığı 01 AIM 510 plakalı otomobil, önünde seyreden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 AHV 962 plakalı otomobil ile çarpıştı.
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Kazada, 01 AIM 510 plakalı otomobil savrularak yol kenarındaki bir restoranda kurye olarak çalışan Gökhan D'nin kullandığı motosiklet ile park halindeki bir başka motosiklet ve yol kenarında park halindeki 01 AHZ 338 plakalı otomobile çarptı.
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01 AHZ 338 plakalı otomobilin de önündeki park halindeki araca çarpmasıyla bu araç ve art arda park halindeki 4 otomobilde hasar oluştu.
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Kazada restoran görevlisi ile Mehmet B'nin kullandığı araçtaki Cansu E.S yaralandı.
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Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Adana'da korkunç kaza: Yedi otomobil ve iki motosikletin karıştığı olayda yaralılar var
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