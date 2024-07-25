Konular arasında köprü olacak

Yeni eğitim öğretim yılı ile beraber uygulanacak olan müfredat çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kademeler arasında köprü kuracak. Ders programında yer alan tüm konular için köprü kurma ve ön değerlendirme bölümleri eklendi. Bu bölümde öğretmenlerden sınıfın eksikliğinin tespit edilmesi sağlanacak ve bu eksikliğin giderilmesi için çalışılacak. Böylece ortaöğretim öğrencilerinin herhangi bir konuda eksiklik yaşamaması sağlanacak.

AŞAMA AŞAMA İLERLEME

Müfredat hazırlanırken esas alınan bilgiyi kullanma becerilerinin geliştirilmesi için konular bütün sınıf seviyelerinde aşamalılık ilkesiyle tekrar edilerek öğretilecek. Yani problem çözme becerisi birinci sınıfta da, beşinci sınıfta da dokuzuncu sınıfta da verilecek.

700 BİN ÖĞRETMENE EĞİTİM

Bu çalışmalar kapsamında eylül ayına kadar 700 bin öğretmen müfredatla ilgili eğitim alacak. Ayrıca öğretmenler 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek seminerlerde yer alacaklar. Bu dönemde öğretmenler, eğitim programlarında yapılan güncellemeler hakkında bilgilendirilecekler. Yeni müfredat değişiklikleri, ders içeriklerinin öğrencilere nasıl daha etkili bir şekilde aktarılabileceği konusunda rehberlik edecek.







