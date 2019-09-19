Konya Ahilik Zirvesi'ne hazır

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 27 - 30 Kasım 2019’da Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi, Konya’da düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerinde bir basın toplantısı ile tanıtıldı. AGE Global Fuarcılık tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği desteğiyle düzenlenecek.

AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN İZİNDEYİZ

Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi, Ahilik kültürünü ekonominin gündemine taşıyacak. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, basın toplantısında yaptığı konuşmada, 13’üncü yüzyılda Türk-İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Ahi Evran Veli tarafından temelleri atılan ve sosyal, iktisadî, siyasî hayatımızda önemli bir yer tutan Ahilik Teşkilatı’nın, Anadolu’nun vatan kılınmasında ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynadığını söyledi. Vali Toprak, “Bu duygu ve düşüncelerle, 27-30 Kasım tarihleri arasında Konya’da gerçekleşecek Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi’nin Ahilik kültürünü Türkiye’de ve uluslararası arenada daha fazla duyuracağına ve benimseteceğine inanıyorum” dedi.

180 ÜLKEYE İHRACAT

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü ise Konya’daki sanayicilerin gerçekleştirdikleri üretim ve 180 ülkeye yaptıkları ihracatla hem Konya’nın hem de ülkenin kalkınmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Kütükçü, ekonominin en durgun olduğu dönemlerde bile üretmekten vazgeçmediklerini söyledi. Konya’nın Ahiliğin önemli merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Memiş Kütükçü, kasım ayında gerçekleşecek Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi’nin Konya’da yapılmasının da bu açıdan çok önemli olduğunu vurguladı.