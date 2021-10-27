​Konya Büyükşehir Başkanı Altay’dan ​’Bisiklet Şehri’ vurgusu ​

Konya Büyükşehir Belediyesi, 550 kilometre ile Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya’da bisiklet festivali düzenledi. Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda üç süren festivalde bisiklet parkurları, bisiklet yarışma ve şov alanları, bisiklet oyun alanları, oyun parkurları ve sergilerin yanı sıra bisiklet markalarının stantları ve birçok etkinlik yer aldı. Ayrıca festival kapsamında 7-15 yaş aracı gençlere çekilişle 2 bin scooter hediye edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da Ekim ayının adeta bir festival ayına döndüğünü ifade etti. Etkinliklerin Gastronomi Festivali ile başlayıp Konya Bilim Festivali ile devam ettiğini, Kitap Günleri ve Bisiklet Festivali’nin ardından bu yılki festival programlarını tamamladıklarını söyledi.

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BİSİKLETE İLGİ TEKRAR ARTACAK

Dünya üzerinde şu anda iki önemli gündemin olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Birincisi sağlık, ikincisi çevre ve iklim değişikliği. Sağlıklı yaşamak ve çevreye saygılı olmak istiyorsak ulaşım için kullanacağımız araç da bisiklet olmalı. Bisiklet zaten Konya’da geçmişten itibaren çok yoğun kullanılan bir ulaşım aracı. Her yaştan insanı bisiklete binerken görebilirsiniz. Konya, Türkiye’de en uzun bisiklet yoluna sahip açık ara önde olan bir şehir. Sadece bisiklet yolu yapmakla kalmadık; bisiklet tramvayımız, bütün otoparklardaki bisiklet parklarımız, otobüslerdeki bisiklet aparatlarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yürüttüğümüz Bisiklet Master Planımız, yeni yapacağımız yaklaşık 80 kilometrelik bisiklet yolu muz, Mevlana Bisiklet Turu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi faaliyetler Konya’nın bisiklet şehri olduğunun tescilidir. Yine Türkiye’de ilk olan uluslararası standartlarda müsabaka yapılabilecek veledrom da şehrimizde yükseliyor” diye konuştu.

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Misafir öğrenciler ile bisiklet turu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Bisiklet Festivali kapsamında bisiklet sürme etkinliği yapıldı. Mevlana Meydanı ve Alaaddin Tepesi arasında gerçekleştirilen bisiklet turuna; İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi olan ve Konya’da öğrenim gören misafir öğrenciler ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve bisiklet sever ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçmişten itibaren bir bisiklet şehri olan Konya’da son dönemde yaptıkları yatırımlar ve etkinliklerle “Bisiklet Şehri Konya” vurgusunu artırmaya çalıştıklarını ifade etti.