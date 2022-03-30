Konya'da kuyumcudan çalınan 4 kilogram altın bakın nerede bulundu

Yere düşen alyanstan hırsızlık olayını fark etti<br><br>Olay anını anlatan iş yeri sahibi Zeki Battaloğlu, “Dükkana 3 tane kadın geldi. Sadece gözleri görünüyordu. Önce bir keşif yaptılar sonra tekrar buradan geçmişler tabii ben bunları çevredeki kameralardan da gördüm. Tekrar geri geliyorlar. Birisi beni oyaladı ve 50 liralık bir şeyler aldı. Diğer ikisi de vitrini açıyor, aşağı yukarı 2 kilo civarı bulunan 14 ayar alyans pırlantayı örtüsünün altına saklıyor. Bir kısmını yere döküyor ve tekrar hızlı bir şekilde bunu topluyor görüntüde göründüğü gibi. Sonra sessiz bir şekilde çıkıp gittiler. Ben olayı 15 veya 20 dakika sonra fark ettim. Yere bir tane alyans düşmüş, bu niye düştü falan dedim kendi kendime alyans tablası komple yok” dedi.