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Gündem Konyada kuyumcudan çalınan 4 kilogram altın bakın nerede bulundu
KONYA

Konya'da kuyumcudan çalınan 4 kilogram altın bakın nerede bulundu

Konya'da kuyumcudan yüklü miktarda altın çalınmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Çatı arasında yapılan aramada 3 kilo 800 gram 14 ayar, 213 gram 22 ayar altın bulunarak sahibine teslim edildi.

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Haber Merkezi AA
Konya haberleri: Konyada kuyumcudan çalınan 4 kilogram altın çatı arasında bulundu
Çatı arasında ele geçirilen altınlar...

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişantaşı Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından 21 Mart'ta çalınan 4 kilogram altının bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yürütülen incelemeler neticesinde, çalınan altının hırsızlık zanlısının ikametinde, çatı arasına saklandığını tespit etti.

Çatı arasında yapılan aramada 3 kilo 800 gram 14 ayar, 213 gram 22 ayar altın bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.C.K. tutuklandı, S.K. ve D.D.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Selçuklu ilçesinde kuyumcu dükkanına yandaki boş iş yerinin duvarı kırılarak girilmiş, yaklaşık 4 kilo altın çalınmıştı. Şüphelilerin güvenlik kameralarına yakalanmamak ve dikkati çekmemek için bitişikteki camları boyadıkları, boş iş yerinin duvarını kırarak içeriye girdikleri öğrenilmiş, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Kuyumcudan 'hakkını helal et' diyerek bilezikleri çalmıştı yakalandı
GÜNDEM
Kuyumcudan 'hakkını helal et' diyerek bilezikleri çalmıştı yakalandı

50 liralık bileklik aldılar: Bir milyon liralık pırlantayı şalvara saklayıp götürdüler
FOTOĞRAF 10
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Olay, 6 Aralık Pazartesi günü saat 15.10’da merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yıldır kuyumculuk yapan Zeki Battaloğlu, iş yerindeki müşterileri ile ilgilendiği sırada yüzlerini peçe ile kapatmış ve şalvar giyinmiş 3 kadın iş yerine girdi.
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Altınları inceleyen şüpheli 3 kadın, iş yerindeki müşterilerin gitmesinin ardından Zeki Battaloğlu’na bileklik almak istediklerini söyledi.
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Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasında<br><br>İş yeri sahibi Zeki Battaloğlu, müşteri zannettiği kadınlara bileklik çeşitlerini gösterdi. Kadınlardan biri iş yeri sahibini oyalarken, diğer 2 kadın cam tezgahta tablaların içinde bulunan yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki pırlanta yüzükleri şalvarına koydu. Daha sonra 50 lira değerinde bileklik alan 3 şüpheli kadın, iş yerinden çıkarak uzaklaştı.
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Şüphelilerin gitmesinden yaklaşık 20 dakika sonra pırlantaların yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde hırsızlık olayını gördü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadınlardan birinin iş yeri sahibini oyaladığı, diğer kadınların da tezgahtaki pırlantaları alıp şalvarının içine sakladığı görülüyor.
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Yere düşen alyanstan hırsızlık olayını fark etti<br><br>Olay anını anlatan iş yeri sahibi Zeki Battaloğlu, “Dükkana 3 tane kadın geldi. Sadece gözleri görünüyordu. Önce bir keşif yaptılar sonra tekrar buradan geçmişler tabii ben bunları çevredeki kameralardan da gördüm. Tekrar geri geliyorlar. Birisi beni oyaladı ve 50 liralık bir şeyler aldı. Diğer ikisi de vitrini açıyor, aşağı yukarı 2 kilo civarı bulunan 14 ayar alyans pırlantayı örtüsünün altına saklıyor. Bir kısmını yere döküyor ve tekrar hızlı bir şekilde bunu topluyor görüntüde göründüğü gibi. Sonra sessiz bir şekilde çıkıp gittiler. Ben olayı 15 veya 20 dakika sonra fark ettim. Yere bir tane alyans düşmüş, bu niye düştü falan dedim kendi kendime alyans tablası komple yok” dedi.
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“Malımın helal olduğunu düşünüyorum bana geleceğine inanıyorum”<br><br>Olayı fark etmesi üzerine iş yerine sevk edilen polislerin olayı yakından takip ettiğini belirten kuyumcu Battaloğlu, “Polise haber verdim. Allah razı olsun onlardan, Emniyet Müdürümüze teşekkür ederim. 4 ayrı ekip oluşturdular olayla en güzel ve başarılı şekilde ilgilendiler. İnanıyorum ki en kısa zamanda da yakalanacaklar...
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Benim hiç zekat borcum yok, Allah’a şükür. Benim bu malımın helal olduğunu düşünüyorum ve tekrar bana geleceğine inanıyorum. Cumhuriyet Savcılığımızdan da tek bir ricam var. Bu tür insanlar yakalandıkları zaman serbest bırakmasınlar. Biz zarar gördük başka meslektaşlarımız zarar görmesin. Caydırıcı bir cezası yok” diyerek sözlerini tamamladı.
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50 liralık bileklik aldılar, 1 milyon liralık pırlantayı şalvara saklayıp götürdüler
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50 liralık bileklik aldılar: Bir milyon liralık pırlantayı şalvara saklayıp götürdüler
Konya'da müşteri gibi girdikleri kuyumcu dükkanından 50 liralık bileklik alan yüzlerini peçe ile kapatan 3 şüpheli kadından biri iş yeri sahibini oyalarken, diğer 2 kadın cam reyonda tablada bulunan 1 milyon lira değerindeki yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki pırlanta yüzükleri şalvarının içine saklayıp götürdü.
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