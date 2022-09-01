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Meram’da okullar eğitim yılına hazır

Meram Belediyesi, ilçe genelindeki okulları yeni eğitim yılı için hazırlıyor. Başkan Mustafa Kavuş, “Eğitim faaliyetlerinin en iyi şartlarda gerçekleşebilmesi adına bakım yaptığımız okullarımız yeni yüzleriyle çocuklarımızı bekliyor” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya haberleri: Meram’da okullar eğitim yılına hazır
Meram Belediyesi, okulların, temizliğinden tüm tadilatlarına kadar gerekli ihtiyaçlarını eğitim yılı öncesi tamamladı.

Meram Belediyesi, ilçede bulunan tüm okulların yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde başlayabilmeleri adına her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Özellikle fiziki sorunların çözülebilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda okulların, temizliğinden tüm tadilatlarına kadar ihtiyaç duyduğu her konuda yanlarında olduklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Çocuklarımızın en iyi ve sağlıklı şartlarda eğitim alabilmeleri, eğitimcilerin de en güzel ortamda işlerini yapabilmeleri sadece Meram’ın değil ülkemizin geleceği adına en önemli yatırımlardan biridir” diye konuştu.

“DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ”

Çocukların ve gençlerin sağlıklı ve konforlu bir eğitim görebilmeleri adına her eğitim öğretim yılı başında olduğu gibi bu yıl da hummalı bir çalışma sergilediklerini söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, “2022-2023 Eğitim öğretim yılı önümüzdeki hafta başlayacak, okullarımız kapılarını çocuklarımız için yeniden açacak. Öncelikle eğitime başlayacak tüm öğrencilere ve eğitimcilere başarılar diliyor, hepsi için hayırlı bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ediyorum. Belediye olarak çocuklarımızın nitelikli ve kaliteli bir eğitim almaları adına her yaş ve sınıf için tüm yıl boyunca birbirinden değerli projeler yürütüyoruz. Her eğitim yılı başında olduğu gibi bu yıla da okullarımızın fiziki şartlarını yükselterek ve okullarımızın eksiklerini gidererek başladık” ifadelerini kullandı.

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