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Gündem Tabela astı, üzüm bağını hayrat yaptı Bu bağın hepsi sahibül hayrat
KONYA AKTÜEL

​Konya haberleri: Tabela astı, üzüm bağını 'hayrat' yaptı

Tabela astı, üzüm bağını 'hayrat' yaptı: Bu bağın hepsi sahibül hayrat

Konya'nın Hadim ilçesinde 74 yaşındaki Hasan Eski, bağındaki üzümlerini 'hayrat' olarak kullandırıyor. Arazisinin miras kaldığını belirten Eski, ''Hayrat, bizde gelenektir. Ben de atalarımda kalan arazideki bağda geleneği sürdürüyorum'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Eski, üzümlerin rahatlıkla yenilebilmesi için de bağın kenarına hayrat olduğunu belirten tabela astı.
Eski, üzümlerin rahatlıkla yenilebilmesi için de bağın kenarına hayrat olduğunu belirten tabela astı.

Hadim'e bağlı Yelmez Mahallesi'nde oturan Hasan Eski, miras kalan arazide üzüm yetiştiriyor. Eski, üzümleri satmak yerine bölgeden gelen geçenlerin yemesi için hayrat olarak kullanıyor.

DHA
Hadim'e bağlı Yelmez Mahallesi'nde oturan Hasan Eski, miras kalan arazide üzüm yetiştiriyor.

Eski, üzümlerin rahatlıkla yenilebilmesi için de bağın kenarına hayrat olduğunu belirten tabela astı.

DHA
Eski, üzümleri satmak yerine bölgeden gelen geçenlerin yemesi için hayrat olarak kullanıyor.

Hasan Eski, tarla ve bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlerin 30 yıldır hayrat olarak kullanılmasının aile geleneği olduğunu belirterek, ''Hayrat, bizde adeta bir gelenektir. Çünkü atalarım birçok arazideki ürünlerini, yoldan gelen geçenlerin yemesi için yetiştirmişti. Ben de atalarımda kalan arazideki bağda, geleneği sürdürüyorum'' diye konuştu.

Hamile eşine karpuz aldığı tezgaha notla birlikte para bıraktı: Umarız yeterlidir, değilse hakkınızı helal edin
FOTOĞRAF 5
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Düzce'de Gölyaka ilçesinde bahçesinde yetiştirdiği karpuzları yol kenarında satan karpuzcunun tezgahına bir gurbetçi hamile eşine aldığı karpuza bir not ve bir miktar para bıraktı.
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Düzce'nin Gölyaka ilçesi Şaziye köyü mevkisinde, bahçesinde yetiştirdiği karpuzları yol kenarına kurduğu tezgahta satan İrfan Hatip, tezgahı gece açık bırakarak evine gitti.Sabah tezgahının başına gelen Hatip, bir not ile bırakılan 20 lirayı görünce duygulandı.
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Notta, 'Biz gurbetçiyiz. Gece geri dönerken karpuz tezgahını gördük. Eşimin canı, gebe olduğu için çok karpuz istedi. Karpuzlardan bir tanesini aldık. Ancak kimse olmadığı için bu parayı bıraktık. Umarız yeterlidir. Değilse hakkınızı helal edin' yazdığı görüldü.
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Hatip, gurbetçinin davranışının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, Sabah tezgahıma geldim. Tezgahım 24 saat açıktır. Bazen burada kalıyorum ama genelde evime gidiyorum. Sabah geldiğimde bir not buldum. Notun üzerine de bir miktar para koymuşlar. Bir gurbetçimiz gece dönerken, hanımının hamile olması nedeniyle tezgahımdan bir karpuz almış. Bir not yazmış ve bir miktar para iliştirmiş. Bu beni çok mutlu etti. Helal olsun kendisine. İster ücretli, ister ücretsiz olsun helal olsun dedi.
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Gurbetçinin yolu düşerse kendisini misafir etmek istediğini ifade eden Hatip, Tezgahım 24 saat açık. Herkesin canı istediği kadar karpuz yeme hakkı var. Bana bu ninemden vasiyettir. İyi insanlarımız hala varlar. Toplumumuza iyi davrandıkça karşılığını görüyoruz. Parayı, okuduğum ve çok beğendiğim bir roman var, onun içine koyacağım, harcamayacağım. Belki bir gün o gurbetçimizin yolu düşer ve tezgahımıza uğrar. Kendisini misafir etmeyi düşünüyorum. diye konuştu.
Hamile eşine karpuz aldığı tezgaha notla birlikte para bıraktı: Umarız yeterlidir, değilse hakkınızı helal edin
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, bahçesinde yetiştirdiği karpuzları, yol kenarındaki tezgahta satan İrfan Hatip, sabah tezgahının başına geldiğinde bulduğu notla duygulandı. Gece açık olan tezgahtan, hamile olan eşinin canı çektiği için karpuz alan bir gurbetçi, helallik istediği bir not ile 20 lira para bıraktı.


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