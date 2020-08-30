Tabela astı, üzüm bağını 'hayrat' yaptı: Bu bağın hepsi sahibül hayrat

Hatip, gurbetçinin davranışının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, Sabah tezgahıma geldim. Tezgahım 24 saat açıktır. Bazen burada kalıyorum ama genelde evime gidiyorum. Sabah geldiğimde bir not buldum. Notun üzerine de bir miktar para koymuşlar. Bir gurbetçimiz gece dönerken, hanımının hamile olması nedeniyle tezgahımdan bir karpuz almış. Bir not yazmış ve bir miktar para iliştirmiş. Bu beni çok mutlu etti. Helal olsun kendisine. İster ücretli, ister ücretsiz olsun helal olsun dedi.