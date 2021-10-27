​Konya Kitap Günleri kendi rekorunu kırdı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri sona erdi. Şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkıda bulunan Konya Kitap Günleri, bu yıl Selçuklu Kongre Merkezi’nde 15-24 Ekim tarihleri arasında Konya’dan ve Konya dışından gelen ziyaretçilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kitap Günleri’nin her yıl daha da büyüyerek kitapseverlerle buluştuğunu belirterek, bu yılki Kitap Günleri’nde 10 gün boyunca imza günleri, söyleşiler, atölye çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olacak etkinliklere imza atıldığını söyledi.

Konya Kitap Günleri’ni Anadolu’nun en büyük kültür merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi’nde yaptıklarını ifade eden Başkan Altay, merkezin 30 bin metrekare alanı, 18 farklı salonuyla Kitap Günleri’ne de ev sahipliği yaptığını, bu süreçte Konya’da adeta bir kültür şöleni gerçekleştiğini vurguladı.



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BAŞKAN ALTAY’DAN TEŞEKKÜR

2019 yılındaki Konya Kitap Günleri’nde yarım milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla Konya rekoru kırıldığını, bu yıl rekoru daha da geliştirerek 802 bin 104 ziyaretçiyi Konya Kitap Günleri’nde ağırladıklarını ifade eden Başkan Altay, “Konya Okuyor diyerek çıktığımız yolda bu başarıya ortak olan tüm yayıncılarımıza, yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’nin farklı şehirlerinden etkinliklere katılan başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm ziyaretçilerimize ve Konyalı hemşehrilerime de can-ı gönülden teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Açık hava konseri gibi söyleşi

Konya Kitap Günleri’nde 10 gün boyunca gerçekleştirilen söyleşiler ve imza günlerinde yine Türkiye’nin önemli kalemleri okurlarıyla bir araya geldi.

Bir milyondan fazla kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ile imza günleri, söyleşiler, şiir dinletileri, konserler, tiyatro gösterileri gibi 500’den fazla etkinlikle dolu dolu geçen Konya Kitap Günleri’nin son gününde tarihçi İlber Ortaylı’nın söyleşisi yoğun ilgi gördü. Salona sığmayan program Selçuklu Kongre Merkezi’nin otoparkında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Son gün etkinlikleri kapsamında tarihçi Ahmet Şimşirgil, psikiyatrist Erol Göka gerçekleştirdikleri söyleşilerle okurlarıyla buluşurken; sevilen radyocu Talha Bora Öge de okuduğu şiirlerle büyük beğeni topladı. Ayrıca son gün Sevil Atasoy, Mücahit Küçükyılmaz, Osman Sungur Yeken de okurlarıyla buluştu.

GÜNDEM Konya’nın kadim yemek kültürü dünyaya tanıtılıyor