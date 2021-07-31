Aile katliamı: 7 kişiyi öldürüp evi ateşe verdiler

Konya’nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişi evlerinde vahşice öldürüldü. Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.50’de yaşandı. Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak’ta bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TAŞLI SOPALI KAVGA ETMİŞLER

İddiaya göre aynı mahallede oturan ve aralarında 2009’dan bu yana Dedeoğlu ailesine ait ‘kedi’ nedeniyle husumet olduğu öğrenilen K. ailesinden biri ya da birileri, Dedeoğlu ailesinin evine gitti ve çıkan tartışma sonucu Dedeoğlu ailesinin fertlerine ateş açıldı. Vahşet sonrası kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ölenlerden 1’inin evin içinde diğerlerinin ise bahçede olduğu saptandı. Olay sonrası ateşe verilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Konya Valisi Vahdettin Özkaya, Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler hayatını kaybedenlerin Yaşar Dedeoğulları, Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları olduğunu belirledi. İki ailenin ‘kedi’ nedeniyle geçen mayıs ayında taşlı sopalı kavga ettikleri öğrenildi. Aldığı darbeler sonucu iki aileden de yaralananlar olduğu, K. ailesinden gözaltına alınan 11 kişiden 6’sının tutuklandığı, 5’inin ise serbest bırakıldığı bildirildi. Geçen sürede tutuklu 4 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

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