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Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

05:206/07/2025, Sunday
G: 6/07/2025, Sunday
IHA
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Konya'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Konya'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolunun 45. kilometresi Derebucak kent merkezi girişi yakınlarında meydana geldi. Konya istikametinden Derebucak yönüne seyir halinde olan G.S.Y. yönetimindeki 34 PL 6803 plakalı otomobil, Derebucak şehir merkezi girişinde önce karşı yönden gelen 07 VFV 91 plakalı otomobille, ardından 07 KV 592 plakalı kamyonetle çarpıştı.


Kaza ihbarı üzerine olay yerine Derebucak, Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinden çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye görevlilerinin çalışmaları ile bazı yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 34 PL 6803 plakalı otomobilin sürücüsü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.Y., M.Y. ve H.S.Y. yaralı olarak kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Diğer araçlardaki sürücü ve yaralılar da Derebucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazada yaralılardan bazıları ise Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan müdahalenin ardından Konya'daki farklı hastanelere nakledildi.


Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

#Konya
#trafik kazası
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