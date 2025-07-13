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Konya'da 3'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Konya'da 3'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

00:2013/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
IHA
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Üçüncü kattan düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Üçüncü kattan düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Konya'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 8 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Bodur Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. isimli 8 yaşındaki kız çocuğu, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden henüz bilinmeyen bir şekilde sokak üstüne düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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