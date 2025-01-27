Konya'da ihbara giden polis ailenin cansız bedeniyle karşılaştı

da bulundu.

da bulundu.

'ta bir daireden silah sesleri duyulması üzerine komşular polise

'ta bir daireden silah sesleri duyulması üzerine komşular polise

evde anne, baba ve 2 çocuğu olduğu değerlendirilen 4 kişiyi

evde anne, baba ve 2 çocuğu olduğu değerlendirilen 4 kişiyi

Olay yerine gelen

Olay yerine gelen

Evin 28 yaşındaki erkek çocuğunun anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.