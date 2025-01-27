Konya'da ihbara giden polis ailenin cansız bedeniyle karşılaştı

Konya'da aile içi kavga ihbarına giden polis, dört kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Konya'da ihbara giden polis ekipleri olay yerine geldiğinde aile faciasıyla karşılaştı. Selçuklu ilçesinde dört kişilik aile evlerinde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu.
Parsana Mahallesi Murat Sitesi C2 Blok
'ta bir daireden silah sesleri duyulması üzerine komşular polise
ihbar
da bulundu.
Olay yerine gelen
polis ekipleri
evde anne, baba ve 2 çocuğu olduğu değerlendirilen 4 kişiyi
ölü halde
buldu.
Evin 28 yaşındaki erkek çocuğunun anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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