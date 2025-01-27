Konya'da dört katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturmada altı kişi tutuklandı

Konya'da çöken dört katlı binanın enkazında iki kişinin cansız bedenine ulaşılmış, üç kişi de sağ olarak kurtarılmıştı.
Konya'da cuma günü dört katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altından iki kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan altı kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Aralarında iki mülk sahibinin de bulunduğu altı kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Konya
'da 4 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.
Konya'nın merkez
Selçuklu
ilçesi
Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi
'nde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı çökmüştü.
Altı kişi adliyeye sevk edildi
Altı kişi adliyeye sevk edildi
Enkazda kalan 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çökmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.
Tutuklandılar
Tutuklandılar
Binanın en alt katında daha önce bir
kahvehane
işletmecisinin duvarda kapı açtığı, daha sonra balıkçı olarak faaliyet gösteren iş yerinin de tadilat yapıp kapı açtığı iddia edildi. Şüpheliler mimar Tuncer D., tadilatçı Volkan D., balıkçı Kazım F., eski kahvehane işletmecisi Kemal Ö., mülk sahibi Hakkın İ. ve mülk sahibi Mehmet P. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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