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3. SAYFA OSMANİYE

Konya'dan çalınıp Osmaniye'ye getirildi: 14 büyükbaş hayvan havasızlıktan telef oldu

Konya'dan çalınıp Osmaniye'ye getirildi: 14 büyükbaş hayvan havasızlıktan telef oldu

Osmaniye'de, yol kenarında bulunan 14'ü telef olmuş 15 büyükbaş hayvanı Konya'nın Ereğli ilçesinden çaldığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Kamyonla getirilirken havasızlıktan telef olduğu tahmin edilen hayvanları çaldığı iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi AA
Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri geldi.
Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri geldi.

Bahçe köyü güzergahında yol kenarında hayvan ölüleri gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ile bölgeye yönlendirilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında 14'ü telef olmuş 15 büyükbaş hayvan buldu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, plakası belirlenen kamyon ile onu takip eden bir otomobili Cevdetiye beldesi yakınlarında durdurdu.

AA
Hayvanların, kamyonda havasız kalarak telef olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

Araçlardaki daha önce benzer suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen M.K, İ.P, A.B, İ.H.T, F.K, A.B. ve A.G. gözaltına alındı.

Hayvanların, kamyonda havasız kalarak telef olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

AA
Yol kenarında 14'ü telef olmuş 15 büyükbaş hayvan bulundu.

"Hayvanlarım gebeydi"

Osmaniye'ye gelen hayvanların sahibi Ethem Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece ahırdan çalınan büyükbaş hayvanlarının 11 kilometre yaya götürüldükten sonra bir kamyona konulduğunun kamera kayıtlarından tespit edildiğini söyledi.

Şüphelilerin Osmaniye’de yakalandığını öğrenince kente geldiğini aktaran Erdoğan, "Hayvanlarımızın canlı bulunduğunu sanıyordum. Fakat araçta sıkışıp havasız kalarak telef olduğunu öğrenince üzüldüm. Bunların hepsi gebeydi. Karınlarında yavruları vardı. Bu hayvanları bu hale getirenlerin gerekli cezayı almasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

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