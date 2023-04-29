Konya’nın 20 farklı noktası ihya oluyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediyesi’yle ortaklaşa yürüttükleri Larende dükkanla-rının temel atma programına katıldı. İlçe belediyeleriyle birlikte Konya’ya her gün yeni eserler kazandırmanın gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Altay, “Konya için bir hayalimiz var. Dar-ül Mülk Projesi kapsamında 20 farklı noktada şehrimizde bir büyük ihya ve imar işi gerçekleştiriyoruz” dedi. Larende dükkanlarını bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Altay, “Bizim hayalimiz Larende bölgesindeki kamulaştırmalardan sonra ortaya çıkacak sur duvarlarını yeniden ihya etmek. Projeler bittiğinde Konyamız Mevlana Kültür Merkezi’nden başlayıp yeni kütüphaneye kadar yeni bir turizm aksı ve misafirlerimiz için adeta 13’üncü yüzyıla gidecekleri mekan olacak” dedi.