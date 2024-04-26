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Köpekler Berzeg'in izini sürüyor

Balıkesir Gönen’de kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu iddia edilen kemiklerin bulunmasıyla birlikte yeniden başlayan arama tarama çalışmaları dün de sürdü.

04:00 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 00:55 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Korhan Berzeg.
Korhan Berzeg.

83 yaşındaki Berzeg’i arama için bölgeye kadavra köpekler yönlendirildi. Ekipler, kemiklerin geri kalanını bulmak için köpeklerle birlikte çalışmaya devam ediyor.

KEMİKLER İSTANBUL’DA

Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları detaylı inceleme için İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne, oradan da ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Kemiklerden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması için İngiltere’de yaşayan Nisa Berzeg de önceki gün Türkiye’ye geldi. Berzeg, DNA eşleşmesi için kan örnekleri verdi. Öte yandan Berzeg’in Amerika’da yaşayan diğer kızı Sibel Berzeg’in de Türkiye’ye geleceği öğrenildi. 59 personel arama çalışmalarına katılırken, daha önceki çalışmalarda sık bitki örtüsü nedeniyle eşyaların bulunamadığı ifade ediliyor.


Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 314'üncü gününde: Toprağın altına da bakılıyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve evinin 4 kilometre uzağındaki dere kenarında kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları ile kendisine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg'i (84) arama çalışmaları 314'üncü günde sürdürülüyor. Dün bölgede yapılan arama çalışmalarında başka bir ize rastlanmazken, diğer kemik parçalarının, hava şartlarına bağlı olarak üstünün bitki örtüsüyle kaplanması ve toprak altında kalmış olması ihtimaline karşı alan taraması kadavra köpeği ile detaylı olarak yürütülüyor.


#Korhan Berzeg
#Balıkesir
#Gönen
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