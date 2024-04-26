Köpekler Berzeg'in izini sürüyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve evinin 4 kilometre uzağındaki dere kenarında kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları ile kendisine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg'i (84) arama çalışmaları 314'üncü günde sürdürülüyor. Dün bölgede yapılan arama çalışmalarında başka bir ize rastlanmazken, diğer kemik parçalarının, hava şartlarına bağlı olarak üstünün bitki örtüsüyle kaplanması ve toprak altında kalmış olması ihtimaline karşı alan taraması kadavra köpeği ile detaylı olarak yürütülüyor.