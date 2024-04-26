Köpekler Berzeg'in izini sürüyor

83 yaşındaki Berzeg’i arama için bölgeye kadavra köpekler yönlendirildi. Ekipler, kemiklerin geri kalanını bulmak için köpeklerle birlikte çalışmaya devam ediyor.
KEMİKLER İSTANBUL’DA
Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları detaylı inceleme için İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne, oradan da ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Kemiklerden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması için İngiltere’de yaşayan Nisa Berzeg de önceki gün Türkiye’ye geldi. Berzeg, DNA eşleşmesi için kan örnekleri verdi. Öte yandan Berzeg’in Amerika’da yaşayan diğer kızı Sibel Berzeg’in de Türkiye’ye geleceği öğrenildi. 59 personel arama çalışmalarına katılırken, daha önceki çalışmalarda sık bitki örtüsü nedeniyle eşyaların bulunamadığı ifade ediliyor.