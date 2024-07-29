Köpekleri sokağa salacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örnek gösterdiği Beykoz'daki hayvan barınağı da mama lobisine boyun eğdi. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'ye geçen Beykoz Belediyesi'e bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde Veteriner İşleri Müdürü olan Turgut Özdemir görevden alındı. İstanbul'un en iyi barınağı olarak gösterilen hayvan barınağında, görevden almanın hayvansever derneklerinin girişimiyle yapıldığı ortaya çıktı.

İLK TOPLANTIYI ONLARLA YAPTI

31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, seçimlerin ardından ilk toplantısını aralarında Sanatçı Seren Serengil’in de bulunduğu sözde hayvansever grupla yaptı. Toplantıda Beykoz’da bulunan barınağın işleyişi eleştirilirken merkezde çalışan personel hakkında yalan yanlış iddialar öne sürülerek görevden alınmaları talep edildi.

SOKAKLARA SALIN!

Başıboş köpeklerden maddi gelir elde eden sözde hayvansever kesim, Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki köpeklerin aşılama işleminden sonra doğaya salınması için belediye başkanını yönlendirdi. Merkezdeki işleyişi eleştiren bu lobiciler, kurumda işini hakkıyla yapan personeli dahi kendi isteklerine göre çıkarttırabiliyor. Sözde hayvansever grup Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile toplantı yaparak köpeklerin doğaya salınması ve barınakta bulunan personelin işten çıkartılması yönünde baskılar yapıldı.

CHP’Lİ BELEDİYEYE TEŞEKKÜR ETTİ

Belediye başkanına yapılan baskıların sonuç vermesiyle birlikte Sanatçı Seren Serengil sosyal medya hesabından Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir’in görevden alındığını duyurarak yayınladığı videoda şunları söyledi: “Beykoz Belediyesi Veteriner Müdürü'nün (Turgut Özdemir) işten alınması gerektiğini söylüyordum. Çok hayvan uyutuldu orada. Onu (Veteriner Müdürünü) aldılar. Onunla alakalı müjdeyi vereyim. CHP Belediyesi sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Mücadele dönemi bitti mi?

Hayata geçirilen ‘Doğal Yaşam Alanı’yla tüm Türkiye’ye örnek teşkil eden, İstanbul’un en modern ve nitelikli merkezlerinden birine dönüştürülen Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ile yine bir ilk olan Hayvan Mezarlığı’nın kurulmasında büyük emekleri olan Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir’in görevden alınması “Beykoz’da sokak köpekleriyle mücadele dönemi sona mı erdi?” söylemlerine neden oldu.







