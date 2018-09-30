Kopuk düğme yakalattı

Zanlı A.G.’nin, 9 Ağustos 2018’de paylaştığı bu fotoğrafta düğme yok. Ancak, 18 Ocak 2017’de paylaşılan diğer fotoğrafta ise hırka düğmeli.

İstanbul-Bağcılar'da işlenen cinayeti, şüphelinin olay yerinde düşürdüğü hırkasına ait düğme aydınlattı. Moldova asıllı kadın Türk vatandaşı Tatiana A., 21 Şubat tarihinde boğazı kesilerek öldürüldü. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vahşi cinayetten sonra izini kaybettiren zanlıyı bulmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Tatiana A.

DAİREDE DÜŞÜRDÜ

Cinayetin işlendiği evde bir kıyafete ait siyah renkte fildişinden kopuk düğme, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Ekipler, düğmenin kime ait olduğunu bulmak için harekete geçti. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olay sırasında binada bulunan kişileri de mercek altına aldı. Tatiana A. ile aynı apartmanda oturan A.G.'yi de takibe alan ekipler, şüphelinin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafları da didik didik inceledi. Yaklaşık

7 ay süren takibin ardından A.G.'nin sosyal medyada paylaştığı kendisine ait fotoğraflarda hırkasının bir düğmesinin olmadığı tespit edildi. Paylaşılan bu fotoğrafın cinayet gününden sonra çekildiği belirlendi.

PARA TARTIŞMASI

Gözaltına alınan cinayet zanlısı A.G., sorgusunda suçunu itiraf etti. Olay günü Tatiana A.'nın dairesine giderek kendisinden para istediğini anlatan şüpheli, "Onun annemi aramak istemesi üzerine tartıştık. Bıçakla boynunu kestim. 200 dolar, 200 lira ve birkaç kol saatini alarak evden ayrıldım” dedi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.