​Körfezliler sağlık yaşam yürüyüşünde buluştu.

Körfez Belediyesi, havalarında düzelmesi ile birlikte ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşlerinin’ startını verdi. Havaların da düzelmesi ile birlikte Tütünçiftlik sahilinde gerçekleştirilen yürüyüşe; Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Tütünçiftlik sahilinde gerçekleştirilen yürüyüşe vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Egzersiz hareketleri sonrası başlayan yürüyüş ile vatandaşlar Tütünçiftlik sahilinden Derince sahiline kadar yürüdü ve geri geldi. Vatandaşlar etkinlikten dolayı Başkan Şener Söğüt’e teşekkür ederken, Başkan Şener Söğüt de yürüyüşün sağlık için önemine değindi.

Körfez Belediyesi, havalarında düzelmesi ile birlikte ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşlerinin’ startını verdi.

BİZLERE DE İYİ GELDİ

Hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bildiklerini belirten Başkan Söğüt, “Uzun zaman sonra vatandaşlarımızla birlikte yürümek, yürürken de sohbet etmek bizlere de iyi geldi” ifadelerini kullandı. Oldukça renkli görüntülere sahne olan yürüyüş sonrasında vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

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