Korkunç görüntü: Patlayan kolonlardan tuğla çıktı

"Yaklaşık 3 yıl önce buraya taşındım. Kolonlar vardır. Kolonlarda demir kesilmiş. Kolonların içinden tuğla çıkıyor. Biz bunu hangi mecraya bildirdiysek kimse gelip bize sahip çıkmamış. Burada 18 daire olarak bugüne kadar daha hala komşularımız dışarıda yatıyor. Tamam, bizden daha kötüleri de var ama bizi bu yola sürükleyen insanlar niye yargılanmıyor? Burada 18 daire ve 2 dükkan var. Dükkanlar da daha yeni yapılmış, 1 yıldır yapılmış. Dükkanın bulunduğu yer yani şu an bulunduğumuz yer evdi. Evi dükkana çevirdiler. Buna kim izin vermiş, bu kolonları kim kesmiş, kolonların yerine kim tuğla koymuş? Hiç kimsenin haberi yok. Herkes binasını kontrol etsin. Benim başıma geldi. Kimsenin başına gelmesin. İlk depremde zaten burası bu hale geldi. Herkesin evinde çatlaklar var çünkü bina çökmüş. Kimse bizi sormuyor. Nereye gidiyorsak kapılar suratımıza kapanıyor. Biz bunu gündeme getirdikçe önümüz kesiliyor. Kolonlardan demir kesmek ne demek? Bu, insanların bacağını kesmek demek. Yukarıda oturan ailelerin bacaklarını kesmek demektir