Korkunç görüntü: Patlayan kolonlardan tuğla çıktı

Batman
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yeni Mahalle Komando Caddesi'ndeki 18 daireli Raman Apartmanı da hasar gördü. Binada yaşayanlar, evlerini kontrol ettiklerinde, patlayan 4 kolonun tuğlalardan yapıldığını, 8 kolonda ise çatlaklar olduğunu gördü. Binadakiler, sorumlular ve evleri satanlar hakkında suç duyurusunda bulunup, Batman Valiliği'ne giderek yapının incelenmesi için başvuruda bulundu.
'8 kolon çatlak'
Apartmanın altındaki giyim mağazasının işletmecisi Ali Çelik (33) de iş yerini açtıktan 5 gün sonra depremin yaşandığını aktararak, "Ben buranın işletmecisi olarak burada ay başında iş yerimi açtım. 5 gün sonra depremden zarar gördü. Şu an iş yerimde herhangi bir eşya yok. Yağmalandı burası" diye konuştu.