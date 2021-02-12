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KÜTAHYA

Korona sürecinde ip satışları patladı

Pandemi sürecinde evde geçirilen vaktin artmasıyla birlikte bazı sektörlerde satışlar arttı. Kütahya’da örgü malzemeleri satan esnaf, satışlarda yüzde 200 oranında artış olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Kütahya'da ip satışları yüzde 200 arttı.
Kütahya'da ip satışları yüzde 200 arttı.

Balıklı Mahallesi Balıklı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaf Halil Arslan, satışların son bir yılda yüzde 200 oranında arttığını dile getirerek, Kütahya’da bilhassa kadınlar rengarenk yün ve orlon iplerini satın alarak atkı, bere, şal, kazak ve çorap gibi kıyafetler ürettiğini ifade etti.

İHA
  • Sokağa çıkma kısıtlamaları ve ev izolasyonlarında özellikle kadınların hobilerine yönelttiğini belirten Arslan, "Esnaflar olarak, ülke olarak ve insanlık olarak salgından dolayı zor günlerden geçiriyoruz. Bu süreçte insanlar vakitlerini evlerinden geçiriyor. Kütahya’da bilhassa kadınlar rengarenk ipleri satın alarak atkı, bere, şal, kazak ve çorap gibi kıyafetler üretiyor. Bunlar adeta el emeğe göz nuru. Hazır ürünler fiyat olarak daha ucuz olabilir. Ancak bilhassa kadınların yaptığı ürünler bir kültür. Bu kültür yılların geleneği. Kütahyalı kadınlar yün ve orlon ipleri satın alarak hem vakit geçiriyor, hem de üretiyor. Pandemi döneminde satışlarımız arttı" diye konuştu.
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