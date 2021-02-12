Korona sürecinde ip satışları patladı

Balıklı Mahallesi Balıklı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaf Halil Arslan, satışların son bir yılda yüzde 200 oranında arttığını dile getirerek, Kütahya’da bilhassa kadınlar rengarenk yün ve orlon iplerini satın alarak atkı, bere, şal, kazak ve çorap gibi kıyafetler ürettiğini ifade etti.

İHA