Koronavirüs aşısı yaptıran İlçe Sağlık Müdürünün antikor testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın sağlık çalışanlarına Covid-19 aşı uygulamasında öncelik tanımasıyla sağlık çalışanlarıyla birlikte ilk aşı uygulamasını yaptıran Zonguldak Alaplı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şakir Bahadır, yaşadığı süreci anlattı. İlçe sağlık müdürü olan ve gönüllü olduğu çalışma kapsamında, aşının insan vücudunda olumlu etki edip etmediğini belirlemek amacıyla vurulduğu Covid-19 aşısının kendisinde antikor oluşturduğunu ve aşılamadan önceki ve sonraki bir aylık süreçte koronavirüse yakalanmadığını söyledi.

KORONAVİRÜS Vakalar artınca başka çare kalmadı: Osmaniye'de koronavirüs hastalarının ilk 7 gününü yurtta geçirmesine karar verildi

"Herkes gönül rahatlığıyla yaptırabilir"

Aşı uygulamasına ilk gönüllü olanlardan biri olduğunu ifade eden Zonguldak Alaplı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şakir Bahadır aşı yaptırdıktan sonra herhangi bir semptom veya belirti görmediğini söyledi. Herkesin gönül rahatlığıyla aşı yaptırması gerektiğini ifade eden Bahadır, “Mart 2020 yılından bu yana ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle çalışmaktayız. Çokça vaka ve hastalık gördük. Bazı insanların bu durumdan çok etkilendiğini gördük. İnsanlarımızı sosyal mesafe ve maske konusunda teşvik etmeye çalıştık ve son dönemde Sağlık Bakanlığımızın uygulaması olan aşı uygulaması için ilçemizde ilk gönüllü olan kişilerden biriyim. Tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte bakanlığımızın bizlere sağladığı aşıyı yaptırdık. 28 günün ardından 2’inci dozu yaptırdık. Aşıdan sonra herhangi bir semptom ya da belirti görmedim. Herkesin gönül rahatlığıyla aşı yaptırmasını öneririm. 2’inci aşıdan 14 gün sonra antikor testi yaptırdım ve antikorların pozitif olduklarını yani Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık kazandığımı öğrendim. Bu tamamen aşı sayesinde oldu. Herkes gönül rahatlığıyla aşı yaptırabilir” şeklinde konuştu.

REKLAM