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ZONGULDAK TÜRKİYE

Koronavirüs aşısı yaptıran İlçe Sağlık Müdürünün antikor testi pozitif çıktı

Kovid-19 aşısı yaptıran Zonguldak Alaplı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şakir Bahadır’ın antikor testi pozitif çıktı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şakir Bahadır, "Aşı için ilk gönüllü olanlardan biriyim. 28 günün ardından 2’inci dozu yaptırdık. Aşıdan sonra herhangi bir semptom ya da belirti görmedim. Herkesin gönül rahatlığıyla aşı yaptırmasını öneririm" dedi.

Haber Merkezi İHA
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın sağlık çalışanlarına Covid-19 aşı uygulamasında öncelik tanımasıyla sağlık çalışanlarıyla birlikte ilk aşı uygulamasını yaptıran Zonguldak Alaplı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şakir Bahadır, yaşadığı süreci anlattı. İlçe sağlık müdürü olan ve gönüllü olduğu çalışma kapsamında, aşının insan vücudunda olumlu etki edip etmediğini belirlemek amacıyla vurulduğu Covid-19 aşısının kendisinde antikor oluşturduğunu ve aşılamadan önceki ve sonraki bir aylık süreçte koronavirüse yakalanmadığını söyledi.

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"Herkes gönül rahatlığıyla yaptırabilir"

Aşı uygulamasına ilk gönüllü olanlardan biri olduğunu ifade eden Zonguldak Alaplı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şakir Bahadır aşı yaptırdıktan sonra herhangi bir semptom veya belirti görmediğini söyledi. Herkesin gönül rahatlığıyla aşı yaptırması gerektiğini ifade eden Bahadır, “Mart 2020 yılından bu yana ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle çalışmaktayız. Çokça vaka ve hastalık gördük. Bazı insanların bu durumdan çok etkilendiğini gördük. İnsanlarımızı sosyal mesafe ve maske konusunda teşvik etmeye çalıştık ve son dönemde Sağlık Bakanlığımızın uygulaması olan aşı uygulaması için ilçemizde ilk gönüllü olan kişilerden biriyim. Tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte bakanlığımızın bizlere sağladığı aşıyı yaptırdık. 28 günün ardından 2’inci dozu yaptırdık. Aşıdan sonra herhangi bir semptom ya da belirti görmedim. Herkesin gönül rahatlığıyla aşı yaptırmasını öneririm. 2’inci aşıdan 14 gün sonra antikor testi yaptırdım ve antikorların pozitif olduklarını yani Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık kazandığımı öğrendim. Bu tamamen aşı sayesinde oldu. Herkes gönül rahatlığıyla aşı yaptırabilir” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi: Bu kişiler aşı vurulamayacak
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Aşı tercihen sol koldan ve otururken yapılacak.
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İlk dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon yaşanırsa ikinci doz uygulanmayacak.
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38 derece ve üzerinde ateşi olanların, henüz kesin tanı konulmamış akut hastalığı olanların ve epilepsi gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında olanların aşıları ertelenecek.
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İkinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşıdan 10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak.
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Virüs aşısıyla, grip, zatürre ve diğer rutin aşılar arasında en az iki hafta olması gerekiyor.
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Kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı aşılarda ise en az 4 hafta beklenecek. Kuduz ve tetanos aşısı ise zaman bırakmadan yapılabilir.
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Kovid-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan hamileler, istedikleri takdirde aşı olabilecek. Ancak, hamileliğin ilk üç ayında aşı uygulanmaması tercih edilecek. Emziren anneler isterse aşı olabilir.
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Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek.
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Aşı uygulanan bölgede ağrıkızarıklıkşişlik, yorgunluk, baş ağrısı, gibi belirtiler sisteme girilecek.
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6 aya kadar tat veya koku kaybı, yüz felci gibi nörolojik istenmeyen etkiler de kayıt altına alınacak.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi: Bu kişiler aşı vurulamayacak
Uygulamada ikinci adıma geçmemizin ardından Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının uygulama kurallarını açıkladı. Aşının kimlere nasıl yapılacağı, hangi şartlarda ikinci dozun yapılmayacağı, aşı olan kişilerin nasıl takip edileceği netleşti. İşte aşıyla ilgili tüm detaylar...


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