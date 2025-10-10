Yeni Şafak
Kötü koku ihbarı sonrası öldüğü ortaya çıktı

20:3910/10/2025, Cuma
IHA
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir sitede bir süredir haber alamadıkları Ali Tacir'in evinden kökü kokular gelmesiyle komşuları durumu ekiplere bildirdi. Yalnız yaşayan 73 yaşındaki Ali Tahir'in bir hafta önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Adana’da yalnız yaşayan 73 yaşındaki şahıs, komşularının kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Ekipler, yaşlı adamın cenazesini 12’nci kattaki dairesinden eşya taşıma asansörüyle indirmek zorunda kaldı.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi Selamoğlu Sitesi’nde meydana geldi. Komşuları, bir süredir haber alamadıkları Ali Tacir’in (73) evinden kötü kokular geldiğini fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. AFAD’ın yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı adamın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini belirledi.


Yaşlı adamın cansız bedeni, binanın yüksek katı nedeniyle eşya taşıma asansörü yardımıyla indirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Normal ölüm olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.



