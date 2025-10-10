Yeni Şafak
Mardin’de su tankerinin çarptığı 8 yaşındaki Emrah hayatını kaybetti

00:3310/10/2025, Cuma
DHA
Kızıltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait sulama tankeri, 8 yaşındaki çocuğa çarptı
Kızıltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait sulama tankeri, 8 yaşındaki çocuğa çarptı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokakta oynadığı sırada belediyeye ait sulama tankerinin çarpmasıyla 8 yaşındaki Emrah Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Tanker şoförü gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mardin’de, Kızıltepe Belediyesine ait sulama aracının çarptığı Emrah Demir (8), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen 47 ACE 739 plakalı Kızıltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait sulama tankeri, sokakta oynayan Emrah Demir’e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Emrah’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tanker şoförü gözaltına alınırken, talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen çocuğun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


"Yüreğimiz yandı"

Kızıltepe Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada,
“Yüreğimiz yandı. Kızıltepe ilçemizde meydana gelen elim bir kazada, belediyemize ait sulama aracının çarpması sonucu 8 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir çocuğun kaybının tarifi yok. Hepimizin yüreğine ateş düştü. Küçük yavrumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Bu acı hepimizin acısı”
denildi.



