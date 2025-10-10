Mardin’de su tankerinin çarptığı 8 yaşındaki Emrah hayatını kaybetti

“Yüreğimiz yandı. Kızıltepe ilçemizde meydana gelen elim bir kazada, belediyemize ait sulama aracının çarpması sonucu 8 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir çocuğun kaybının tarifi yok. Hepimizin yüreğine ateş düştü. Küçük yavrumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Bu acı hepimizin acısı”