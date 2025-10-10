Mardin’de su tankerinin çarptığı 8 yaşındaki Emrah hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokakta oynadığı sırada belediyeye ait sulama tankerinin çarpmasıyla 8 yaşındaki Emrah Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Tanker şoförü gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen 47 ACE 739 plakalı Kızıltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait sulama tankeri, sokakta oynayan Emrah Demir’e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Emrah’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tanker şoförü gözaltına alınırken, talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen çocuğun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.