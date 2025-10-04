Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Genç psikolog motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Genç psikolog motosiklet kazasında hayatını kaybetti

00:044/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Mersin’in Tarsus ilçesinde psikolog Naim Altınışık, motosikletinin refüje çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Altınışık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde psikolog olduğu öğrenilen 25 yaşındaki sürücü, kullandığı motosikletin refüje çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Öğretmenler Mahallesi D-400 Karayolu Hal kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Naim Altınışık (25) idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarpıp savruldu. İhbar üzerine yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kalbi duran sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Altınışık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Psikolog olan Altınışık’ın, evli olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.


#Mersin
#Tarsus
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik gelecek mi yasa ne zaman çıkacak, 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar için kademeli geçiş modeli yaş prim şartı açıklandı