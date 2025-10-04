Genç psikolog motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza, Öğretmenler Mahallesi D-400 Karayolu Hal kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Naim Altınışık (25) idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarpıp savruldu. İhbar üzerine yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kalbi duran sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Altınışık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.