Sivas’ta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas’ta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

17:454/10/2025, Cumartesi
AA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sivas’ta üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

F.Ş.G. (39) idaresindeki 58 ACA 141 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde karşı şeride geçerek A.D. (30) yönetimindeki 58 ADH 536 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Arkadan gelen Y.M. kontrolündeki 58 FV 888 plakalı minibüs de hafif ticari araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler F.Ş.G. ve A.D. ile hafif ticari araçtaki Ş.N.D. (30), Ö.G.D. (6) ve M.B.D. (2) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ş.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



