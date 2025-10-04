Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu’da çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Bolu’da çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

17:174/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Yenigeçitveren köyü sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs, üzerinde ruhsatsız tabancalarla birlikte yakalandı.
Yenigeçitveren köyü sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs, üzerinde ruhsatsız tabancalarla birlikte yakalandı.

Bolu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın üzerinde ve adreslerinde çok sayıda tabanca, tüfek ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, S.Ç. isimli şahsın Düzce ilinden temin ettiği ruhsatsız tabancaları Bolu’da satacağı yönünde istihbari bilgi elde etti. Şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından takibe alındı.


Yenigeçitveren köyü sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs, üzerinde ruhsatsız tabancalarla birlikte yakalandı. Şüphelinin aracı, ikameti ve iş yerinde yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet sallama olarak tabir edilen bıçak, 320 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 210 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 47 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.



#Bolu
#Operasyon
#jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, 2000 ile 2008 arası emeklilik var mı? Kademeli geçiş modeli yaş prim şartı açıklandı