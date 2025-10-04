Bolu’da çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, S.Ç. isimli şahsın Düzce ilinden temin ettiği ruhsatsız tabancaları Bolu’da satacağı yönünde istihbari bilgi elde etti. Şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından takibe alındı.