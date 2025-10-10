Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İsim benzerliği nedeniyle kayıtlara 'ölü' olarak geçmişti: Yaşadığını ispatladı

İsim benzerliği nedeniyle kayıtlara 'ölü' olarak geçmişti: Yaşadığını ispatladı

12:2310/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Dudu Kurt, Mehmet Kurt.
Dudu Kurt, Mehmet Kurt.

Konya'da kazada yaşamını yitiren kişi ile isim benzerliği nedeniyle karıştırılınca kayıtlara 'ölü' olarak geçen Mehmet Kurt, 1 aylık zorlu sürecin ardından yaşadığını ispatladı. Nüfus kayıt düzenlemesi yapılan Kurt, artık emekli maaşını alabilecek ve eşi ile hastane işlemlerini yapabilecek.

Antalya'da oturan Mehmet Kurt (73), 6 Eylül'de memleketi Konya'nın Yunak ilçesinde otomobille kaza yaptı. Kazada Mehmet Kurt ile eşi Dudu Kurt yaşamını yitirdi. Çift, Yukarı Piribeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Konya Adli Tıp Grup Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ölüm belgesinde ölen Mehmet Kurt'un yerine, Yunak ilçesi Yığar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde oturan emekli Mehmet Kurt, nüfus kayıtlarına 'ölü' olarak geçti. Bu olaydan birkaç gün sonra durumu fark eden jandarma, Mehmet Kurt'a telefonla ulaşıp, durumu bildirdi. Kurt, yaşadığını ispatlamak için önce Yunak Cumhuriyet Başsavcılığı'na ardından da ikamet ettiği Ilgın ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti.


HABERİ MUHTAR VERDİ

Kurt, yaptığı girişimler sonucu yapılan hatanın düzeltilmesini sağlayıp, yaşadığını ispatladı. Kurt, nüfus kayıtlarında yapılan düzenlemesi sonucu alamadığı emekli maaşını alabilecek, eşi ve kendisi sağlık kontrolü gibi işlemlerini yapabilecek. Müjdeli haberi ise süreci yakından takip eden Milli Egemenlik Mahallesi Muhtarı Kamil Genç, rahatsızlığı nedeniyle evinde istirahat eden Kurt'u ziyaret edip söyledi.


'1 AY SÜREN ZORLU SÜREÇ'

Yaşadığını ispat ettiği için mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Kurt, "1 ay süren zorlu süreçten sonra yaşadığımı ispatladım. Bu süreçte ilgilenen ve destek olan tüm yetkililere, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.


'TEKRAR HAYATA DÖNDÜRDÜK'

Milli Egemenlik Mahallesi Muhtarı Kamil Genç ise "Mehmet amcam, mahallemizde ikamet ediyor. Mehmet amcam, bir trafik kazasında vefat eden kişi ile isim benzerliği nedeniyle kayıtları ölü olarak geçildi. Mehmet amcama, 15-20 gündür Nüfus Müdürlüğü, Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız birlikte hareket ederek tekrar hayata döndürdük. Resmiyette hastanelerde muayene olamıyordu, eczanelerden ilaç alamıyordu, emekli maaşını alamıyordu. Ama bundan sonra normal hayatına geri döndü. İnşallah bundan sonra hastanelerde muayenesini olacak, ilacını alacak. Mehmet amcama yeni hayatı hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

#Konya
#İsim
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER: 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, maddeleri içeriği neler, genel af gündemde var mı?