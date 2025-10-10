İsim benzerliği nedeniyle kayıtlara 'ölü' olarak geçmişti: Yaşadığını ispatladı

Antalya'da oturan Mehmet Kurt (73), 6 Eylül'de memleketi Konya'nın Yunak ilçesinde otomobille kaza yaptı. Kazada Mehmet Kurt ile eşi Dudu Kurt yaşamını yitirdi. Çift, Yukarı Piribeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Konya Adli Tıp Grup Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ölüm belgesinde ölen Mehmet Kurt'un yerine, Yunak ilçesi Yığar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde oturan emekli Mehmet Kurt, nüfus kayıtlarına 'ölü' olarak geçti. Bu olaydan birkaç gün sonra durumu fark eden jandarma, Mehmet Kurt'a telefonla ulaşıp, durumu bildirdi. Kurt, yaşadığını ispatlamak için önce Yunak Cumhuriyet Başsavcılığı'na ardından da ikamet ettiği Ilgın ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti.





HABERİ MUHTAR VERDİ

Kurt, yaptığı girişimler sonucu yapılan hatanın düzeltilmesini sağlayıp, yaşadığını ispatladı. Kurt, nüfus kayıtlarında yapılan düzenlemesi sonucu alamadığı emekli maaşını alabilecek, eşi ve kendisi sağlık kontrolü gibi işlemlerini yapabilecek. Müjdeli haberi ise süreci yakından takip eden Milli Egemenlik Mahallesi Muhtarı Kamil Genç, rahatsızlığı nedeniyle evinde istirahat eden Kurt'u ziyaret edip söyledi.





'1 AY SÜREN ZORLU SÜREÇ'

Yaşadığını ispat ettiği için mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Kurt, "1 ay süren zorlu süreçten sonra yaşadığımı ispatladım. Bu süreçte ilgilenen ve destek olan tüm yetkililere, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.





'TEKRAR HAYATA DÖNDÜRDÜK'