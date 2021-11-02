Kovid’in etkisi uzun

Pandemide ikinci yıla yaklaşırken uzmanlar uzun süreli Kovid-19’a kafa yoruyor. Prof. Dr. Hayriye Esra Ataoğlu ile Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Abdullah Uyaroğlu’nun “Uzun Süreli Kovid: Mit mi? Gerçek mi?” başlıklı makalesinde çarpıcı bilgiler yer aldı. Makalede “Onaylı aşıların tüm dünyada yapılmaya başlanmasına rağmen akut dönemdeki etkilerinin yanında uzamış etkileri ile pandemi hayatımızda olmaya devam edecek gibi görünüyor.” denildi.

YÜZDE 33 ASEMPTOMATİK

Makalede enfekte olan bireylerin yüzde 33’ünün asemptomatik olduğu, semptomatik hastaların yüzde 80’inin hafif veya orta, yüzde 15’inin oksijen desteği gerektiren ciddi hastalık ve yüzde 5’inin de solunum yetmezliği, akut solunum sıkıntısı sendromu, akut böbrek hasarı ve kalp hasarı dahil çoklu organ yetmezliği gibi komplikasyonlarla seyrettiği ifade edildi.

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ETKİSİ 40 GÜN

ABD’nin yer aldığı 17 ülkeden 640 hastanın katıldığı bir anketin sonuçları göre ankete katılanların %90,6’sı ankete katıldıkları sırada iyileşmemişti ve ortalama 40 gündür (çoğunluğu 5-7 haftadır) hastalık sonrası semptomları mevcuttu. İyileşen 60 katılımcının ortalama semptom süresi ise 27 gündü.

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