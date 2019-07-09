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GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de 120 kişi sudan zehirlendi

Köyde 120 kişi hastanelik oldu: Her şey bir sancıyla başladı

Gümüşhane'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 120 kişinin tamamının yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Köylülerin içme suyundaki 'koliform bakteri' nedeniyle zehirlendikleri üzerinde dururken, köydeki tedirgin bekleyiş de sürüyor. Köylülerden Alaattin Demir, "Her şey bir sancıyla başladı, karın ağrısı ve ishal ile devam etti'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Gümüşhane'de 120 kişi sudan zehirlendi
Gümüşhane'de 120 kişi sudan zehirlendi

Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Dibekli Köyü'nde önceki günden itibaren birçok kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedaviye alınan köylülerin sayısı 120'ye yükseldi. Yapılan müdahalelerin ardından bu kişiler taburcu edildi.

Olayın ardından köye giden AFAD, Sağlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Köyün su kaynağından incelenmek üzere numune alındı. İlk tespitlere göre suda koliform bakteri tespit edildi.

İSHAL SALGINI BAŞLADI

Cami hoparlörlerinden vatandaşlara uyarılarda bulunulduğunu belirten Dibekli Köyü Muhtarı Özer Aydurmuş da yetkililerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Aydurmuş, "Köyde bir ishal salgını başladı ve artışla devam etti. Bu sabah itibari ile yetkililer geldi, numuneler alındı. Evdeki suları kaynatarak, içmemek kaydıyla kullanabiliyoruz. Köylülerimizi biz de bu noktada uyardık, cami hoparlörlerinden uyarılarda bulunduk. Dün yapılan tahliller neticesinde bir bakteri olduğu söylendi" şeklinde konuştu.

‘HER ŞEY BİR SANCIYLA BAŞLADI’

Olayın gerçekleştiği gece köyde birçok araba bulunmasının vatandaşları ölümden kurtardığını ifade eden köy sakinlerinden Alaattin Demir, vatandaşların bu araçlarla hastanelere taşındığını söyledi. Demir, "Her şey bir sancıyla başladı, karın ağrısı ve ishal ile devam etti. Allah'tan o gece köyde çok araba vardı, herkesi hastaneye taşıdılar. İnsanların bir bölümü iyileşti, bir bölümü de hala rahatsız. Ben dün sabah iyiydim, ama bugün yine fenalaştım. Yetkililer geldi, bugün incelemelerde bulundu. Buradaki sulardan numuneler aldı" dedi.

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Köy sakinlerinden Ruhi Doruk da gereken önlemlerin alınmaya çalışıldığını söyledi. Doruk, "Köyde birkaç gün evvel ishal vakaları baş gösterdi. Hala devam ediyor. Yetkililer durumun içme suyundan kaynaklandığını söyledi. Gereken önlemler alınıyor, sular klorlanıyor. Ölüm olmaması bizim için büyük şans" ifadelerini kullandı.

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