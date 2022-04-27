Köylüler ormandan topluyor: Kilosu 300 lira

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, ormanlık alanda yetişen kuzugöbeği mantarı, köylerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen ve kilosu yaklaşık 300 liradan satılan kuzu göbeği mantarı, baharın gelmesi ile birlikte toplanmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde uyanarak ormanlık alanda toplanan mantarların kilogramı semt pazarlarında ve marketlerde 300-400 TL’den satılıyor. "Aile bütçemize katkı sağlıyor" Mantar toplayan Erhan Türkmen, yağmurlarla birlikte mantarların arttığını belirterek, "Meralarda ve özellikle ormanlık alanda çıkan kuzu göbeği mantarını toplayıp satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz" dedi. "Bu mantarı bulmak için günde 15-20 kilometre yol yürüyorum" Bölükyazı köyünden Mustafa Çorbacı ise kuzu göbeği mantarının köylüler için gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Kuzu göbeği mantarının şimdi tam mevsimi, vatandaşlar topladıkları bu mantarlarla aile ekonomilerine büyük katkı sağlıyor. Sarıçam ormanlarında Nisan ayında başlayıp Haziran ayı sonuna kadar kuzu göbeğini bol miktarda bulmak mümkün. Mantarın fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor. Köylü için gelir kaynağı oldu. Günlük bin 3 bin lira arasında kazandığım zamanlar oluyor. Kuzu göbeği çok nadir bulunan bir mantar. Bu mantarı bulmak için günde 15-20 kilometre yol yürüyorum" diye konuştu.
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Dilovası ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Bahriye Geredeli, okuma ve öğrenme azmiyle herkese örnek oluyor. Çocukluk dönemlerinde kariyer hayalleri kuran Geredeli, ailesi tarafından 17 yaşında evlendirildi. Ortaokulu bile bitiremeyen Geredeli, okuma azmini hiç yitirmedi.
Henüz 17 yaşındayken çıktığı kiraz ağacında kurduğu kariyer hayallerini 30 yıl sonra gerçekleştiren Bahriye Geredeli, 37 yaşında eğitimini tamamlamaya karar verdi. 5 üniversite bitiren 3 çocuk annesi, şimdilerde hayatına Dilovası Belediyesi’nde aile danışmanı olarak devam ediyor.
\"Kiraz ağacında kurduğum hayallerim vardı\"<br><br>Okuma heyecanını hiç yitirmediğini söyleyen Bahriye Geredeli, \"17 yaşında evlendim. Kiraz ağacında kurduğum hayallerim vardı. Evlendikten sonra bu hayalimden vazgeçmedim. Önce çocuklarımı okutmaya çalıştım. Daha sonra hem iş hayatı hem çocukların okulları, ev işleri, evlilik hayatı derken artık 37 yaşına geldiğimde ’Bu hayallerimi gerçekleştirmenin zamanı geldi’ dedim. Önce ortaokula başladım, 1 yılda ortaokulu, 3 yılda ise liseyi bitirdim. Aynı zamanda o dönemlerde bir restoranda aşçılık yapıyordum. Restoranda çalışırken üniversite sınavlarına hazırlandım\" dedi.
\"Babam ’Kızlar okumaz’ fikriyle beni okutmadı\"<br><br>Sınavı kazandıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde eğitim görmeye başladığını ifade eden Geredeli, bu süreçte farklı eğitimler de aldığını ve açıktan toplamda 5 üniversite bitirdiğini söyledi. <br>Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e proje sunduğunu da kaydeden Geredeli, sözlerini şöyle sürdürdü:<br>\"Projem kabul edildi ve ben Dilovası Belediyesi’nde aile danışmanı olarak görevlendirildim. Proje çerçevesinde bin kişiye evlilik eğitimi ve danışmanlık hizmeti verdim. Boşanmak üzere olan eşlere, madde bağımlı ailelere ve bunun yanında evlilikte problem yaşayan ailelere aile terapisi uygulaması yapıyoruz ve gerçekten güzel bir amaca ulaştığımı düşünüyorum. ..
Ben ilkokula başladığımda 5 yaşındaydım, yaşıtlarım ben 1-2 yaş büyüktü. Onlar evlendikten sonra ben 15-16 yaşlarımdayken ailem, çevrem ve komşularım bana ’Evde kaldın’ demeye başladı. Benim hayalim evlenmek değildi, okumaktı. Öğretmenim en az 2 yıl bizim evin kapısına geldi ve hep geri döndü. O her döndüğünde ağladım. Babacığım okutmayı istiyordu ama köyde ’Hiç okuyan kız çocuğu yok, kızlar okumaz’ denilince babam da okutmadı. Babam şu anda ’Ben seni okutamadım’ pişmanlığıyla üniversite harç ücretlerimi ödüyor\"
\"Çevre baskısı hala devam ediyor\"<br><br>Okuma fikrine eşinin çok destek verdiğini anlatan Bahriye Geredeli, \"Ben 37 yaşımdayken okumaya karar verdim. Eşim bunu biliyordu ve bana hiç karşı çıkmadı. Çünkü çok istediğimin farkındaydı, üstüme gelmedi. Hep arkamda durdu diyebilirim. Beni okula göndermeyebilirdi de ama hiç karşı çıkmadı. Hatta gurur duymaya başladı. Her yerde ’Ben 4 çocuk okuttum’ diyerek gururla anlatmaya başladı. Gerçekten çevre baskısı hala devam ediyor. Aradan 30-40 yıl geçmiş, o zamanlar ’Kızlar okumaz’ deniliyordu bu kez de ’Bu yaştan sonra okuyup ne olacaksın?’ diyenler çıktı. Bu söz bana tembellik belirtisi olarak geliyor. Okuyup her insan bir yere gelebiliyor\" diye konuştu.
17 yaşında kurduğu hayallere 50 yaşında sahip oldu
17 yaşında kurduğu hayallere 50 yaşında sahip oldu: Üç çocuk annesi beş üniversite bitirdi
Eğitim hayalleri babasının 'Kızlar okumaz' sözüyle engellenen 50 yaşındaki Bahriye Geredeli, 37 yaşında okumaya karar verdi. 'Bu yaştan sonra okuyup ne olacaksın?' eleştirilerine de kulak tıkayan Geredeli, açıktan ortaokulu ve liseyi bitirdi. 5 üniversite diploması olan 3 çocuk annesi, şimdilerde kariyerine aile danışmanı olarak devam ediyor.
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Olay, sabah saatlerinde Sivas Numune Hastanesi Poliklinikler önünde meydana geldi. Y. T. isimli kadın doğum sancısı tutunca yakınları tarafından araçla hastaneye götürülmek üzere otomobile bindirildi. Hastanenin önüne geldiklerinde durumu ağırlaşan Y.T., araç içerisinde kız bebek dünyaya getirdi.
Haber verilmesi üzerine 1'i ebe olmak üzere 3 görevli geldi. Doğan bebeğin kordon bağı kesilerek hastaneye kaldırıldı. Anne Y.T. de aynı hastanede tedaviye alındı. Bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aracın hastane önüne gelmesi ve yaşanan telaş, panik anları hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
'ÇOK GÜZEL BİR DUYGUYDU'<br>Doğan bebeğin kordon bağını kesen 23 yıllık ebe Selda Karadağ, \"Bize ilk haber geldiğinde ben kadın doğum acildeydim. Ekibe de malzemeleriyle birlikte gelmelerini söyledim. Biz geldiğimizde doğum gerçekleşmişti. Öncelikle anneyi mahremiyet olarak korumaya aldık. Bir de bebeğin üzerini sıcak bir şeylerle örttük. Normalde kadın doğum acile gelseydi daha hızlı bir şekilde doğumhaneye alma şansımız olabilirdi. Çok güzel bir duyguydu. Yaptığımız şey insan hayatı için çok önemli bir hizmetti\" dedi.
Ebe Sultan Tecer ise, \"Ben malzemelerle birlikte geldim. Bebeği anneden ayırdık. Bebek üşümesin diye hızlı bir şekilde yeni doğan servisine götürdük\" diye konuştu. 32 senedir doğumhane ve acil de temizlik personeli olarak çalıştığını söyleyen Şenay Keskin de, \"Bu tip olaylar devamlı oluyor. Her zaman böyle enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Bebek ve annenin sağlık durumu iyi ve mutluyum\" ifadelerini kullandı.
Hastaneye giremeden poliklinik önündeki otomobilde doğum yaptı
Sivas'ta sancısı tutunca yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Y.T, hastaneye giremeden poliklinikler önünde araç içerisinde doğum yaptı. Aracın hastaneye gelmesi, yaşanan telaş, panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.