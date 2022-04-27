Köylüler ormandan topluyor: Kilosu 300 lira

\"Çevre baskısı hala devam ediyor\"<br><br>Okuma fikrine eşinin çok destek verdiğini anlatan Bahriye Geredeli, \"Ben 37 yaşımdayken okumaya karar verdim. Eşim bunu biliyordu ve bana hiç karşı çıkmadı. Çünkü çok istediğimin farkındaydı, üstüme gelmedi. Hep arkamda durdu diyebilirim. Beni okula göndermeyebilirdi de ama hiç karşı çıkmadı. Hatta gurur duymaya başladı. Her yerde ’Ben 4 çocuk okuttum’ diyerek gururla anlatmaya başladı. Gerçekten çevre baskısı hala devam ediyor. Aradan 30-40 yıl geçmiş, o zamanlar ’Kızlar okumaz’ deniliyordu bu kez de ’Bu yaştan sonra okuyup ne olacaksın?’ diyenler çıktı. Bu söz bana tembellik belirtisi olarak geliyor. Okuyup her insan bir yere gelebiliyor\" diye konuştu.