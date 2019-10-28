Gündem Köylüye çiçek gibi kazanç
İZMİR

Köylüye çiçek gibi kazanç

Dağlardan topladıkları 20’ye yakın türde çiçeği kurutup boyayarak internet üzerinden satışa sunan Bayındırlı köylüler, siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Kuru çiçek üreticilerinden Ali Can Bitek, “Köyün tamamı bu işi yapıyor. Türkiye’nin her tarafına kuru çiçek gönderiyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Köy sakinleri, dağlardan topladıkları çiçekleri kurutup boyayarak geçimlerini sağlıyor.
Köy sakinleri, dağlardan topladıkları çiçekleri kurutup boyayarak geçimlerini sağlıyor.

Türkiye’nin çiçek ve süs bitkisi üretim merkezlerinden İzmir’in Bayındır ilçesinde bir köyün sakinleri, dağlardan topladıkları çiçekleri kurutup boyayarak geçimlerini sağlıyor. Mahalle statüsü kazanan yaklaşık 700 nüfuslu Turan köyünde gençler yaz aylarında ilçeyi çevreleyen dağ ve ovalardan çiçek topluyor. Pamuk otu, kurt otu, solucan otu, kuşdili otu, şemsiye otu, altın otu, sevgi otu, bulgur otu, kılçık otu, papatya ve pampas otlarını toplayan köylüler, buğday, yulaf, kuş otu, keten ve lavantayı da bahçelerinde yetiştiriyor.

Köylüler çiçekleri kurutuyor

ÇİN’DEN İTHALAT BİTİNCE YENİDEN CANLANDI

Çiçekleri kurutarak depolayan köylüler, yıl boyu devam eden siparişler için hazırlık yapıyor. İnternetten alınan siparişlere göre kazanlarda rengarenk boyanan çiçekler, ipe asılarak kurutuluyor. Köyde dağlarda çiçek toplayamayan nüfus ise yıl boyu kurutma, boyama ve paketlemede çalışıyor.

Kuru çiçek üreticilerinden Ali Can Bitek, köyde kuru çiçekçiliğin geçmişte de yapıldığını ancak Çin’den gelen ürünler nedeniyle pazarın kapandığını belirterek son 3 yıldır talepte yeniden artış görüldüğünü anlattı.

  • Festival için hazırlanıyorlar
  • Çiçek boyama işiyle uğraşan Akay Atılgan nisanda başlayan toplama sezonunda stokladıkları ürünleri yıl boyunca boyayıp paketlediklerini, satışlardan memnun olduklarını dile getirdi. Kadınlar olarak bu konuda bir kooperatif kurmayı düşündük- lerine işaret eden Bitek, “Bayın- dır’daki çiçek festivalinde canlı çiçeğin yanında kuru çiçeklerin de stantlarda yerini almasını sağlayacağız. Bu herkes için iyi bir gelir kapısı oldu. Bu geliri daha da artırmayı düşünüyoruz” dedi.
  • Pazar sorunumuz yok
  • İnsanların sağlığa zararları nedeniyle artık yapma çiçekler yerine doğal çiçekler istediğini aktaran Bitek, şöyle devam etti: “Köyün tamamı bu işi yapıyor, Türkiye’nin her tarafına kuru çiçek gönderiyoruz. Pazar bulamama gibi bir sorunumuz yok. Bu işi severek yapıyoruz. Kuru çiçek farklı yerlerde de yapılıyor ancak Akdeniz ikliminin getirdiği özellikler dolayısıyla burada toplayıp kuruttuğumuz çiçeklerde dökülme olmuyor.”

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