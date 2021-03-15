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SAKARYA

Kreşte oynayan 5 yaşındaki çocuğa şiddet: Aile şikayetçi oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Tümay Uzun (34), 5 yaşındaki oğlunun kreşte öğretmeni tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Baba Tümay Uzun "Velilere şunu söylemek istiyorum, çocukların zaafını biliyor ve bununla tehdit ediyorlar. Benim oğlum polisten korkuyor diye oğluma ‘söylersen polise veririz seni’ diyerek tehdit ediyorlar. Kızım söylemese farkına varamazdım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
5 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü kreşte öğretmeni tarafından darp edildiği iddia edildi.
5 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü kreşte öğretmeni tarafından darp edildiği iddia edildi.

Adapazarı’nda bulunan bir kreşte 5 yaşındaki M.U. (5) ve kız kardeşi 3 yaşındaki A.U.’yu dün kreşten almaya giden baba Tümay Uzun (34), oğlunun başını tutmasından şüphelenerek hastaneye götürmek istedi. Hastaneye gitmek istemeyen çocuğuna ne olduğu soran babaya kızı A.U., "Öğretmen vurdu" dedi. Bunun üzerine kreşe geri dönen Tümay Uzun, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Tümay Uzun oyun oynayan oğlunun öğretmeni N.A. tarafından darbedildiğini iddia etti. Tümay Uzun, polis merkezine giderek öğretmen N.A. ve durumu görmesine rağmen müdahale etmediğini iddia ettiği kreş çalışanı P.A.’dan şikayetçi oldu.

Tümay Uzun görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kreş müdürü tarafından arandığını ve kendilerinin öğretmenlerinin arkasında olduklarını ve çocuklarının çıkışını verdiklerini söylemeleri üzerine durumu mahkemeye taşıdıklarını kaydetti.

İHA
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören 5 yaşındaki çocuk iddiaya göre öğretmeni tarafından darp edildi.

Tümay Uzun oğlunun yaşadığı durumu anlatmak istemediğini, kızının söylediğini ifade ederek, "Eşimle birlikte çocuklarımızı kreşten aldığımızda oğlum kafasını tutuyordu. Devamlı olarak soruyordum neden böyle yapıyorsun, ne oldu diyordum cevap vermiyordu, düştüm diyordu. En sonunda kızım öğretmenin çektiğini söyledi. Bunun üzerine kreşe döndüm ve kamera kayıtlarına bakmak istediğimi söyledim. Kameraların hafta sonu kayıtlara girmediğini söyledi. Bunun üzerine şüphelerim tavan yapınca okulun müdürünü aradım. Durumu ona anlattığımda güvenlik kamerasını izleyebileceğimi söyledi. Açıp izlediğimde maalesef oğlumun darbedildiğini gördüm.” dedi.

Sakarya'da kreşte oynayan 5 yaşındaki çocuğa şiddet
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Sakarya'da kreşte oynayan 5 yaşındaki çocuğa şiddet
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Tümay Uzun (34), 5 yaşındaki oğlunun kreşte öğretmeni tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Darp anları kameraya böyle yansıdı.


"ÇOCUKLARIN ZAAFINI BİLİP BUNUNLA TEHDİT EDİYORLAR"

Darbedilen oğlunun polislerden korktuğunu ve durumu ailesine söylerse onu polislere vermekle tehdit ettiklerini söyleyen Tümay Uzun, "Sinirlendim, kim olursa olsun evladını o şekilde gören kişi sinirlenir. Okul müdürünü çağırdık, geldiğinde kendisiyle görüştüm ve oradan ayrıldım. Ardından gerekli şikayetlerde bulundum. Kanuni ne kadar hakkım varsa bunu kullanacağım.

  • Velilere şunu söylemek istiyorum, çocukların zaafını biliyor ve bununla tehdit ediyorlar. Benim oğlum polisten korkuyor diye oğluma ‘söylersen polise veririz seni’ diyerek tehdit ediyorlar. Kızım söylemese farkına varamazdım. Kesinlikle ailelerin ve yetkililerin bununla ilgili önlemleri almasını istiyoruz.” diye konuştu.

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