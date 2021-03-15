Kreşte oynayan 5 yaşındaki çocuğa şiddet: Aile şikayetçi oldu

Adapazarı’nda bulunan bir kreşte 5 yaşındaki M.U. (5) ve kız kardeşi 3 yaşındaki A.U.’yu dün kreşten almaya giden baba Tümay Uzun (34), oğlunun başını tutmasından şüphelenerek hastaneye götürmek istedi. Hastaneye gitmek istemeyen çocuğuna ne olduğu soran babaya kızı A.U., "Öğretmen vurdu" dedi. Bunun üzerine kreşe geri dönen Tümay Uzun, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Tümay Uzun oyun oynayan oğlunun öğretmeni N.A. tarafından darbedildiğini iddia etti. Tümay Uzun, polis merkezine giderek öğretmen N.A. ve durumu görmesine rağmen müdahale etmediğini iddia ettiği kreş çalışanı P.A.’dan şikayetçi oldu.

Tümay Uzun görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kreş müdürü tarafından arandığını ve kendilerinin öğretmenlerinin arkasında olduklarını ve çocuklarının çıkışını verdiklerini söylemeleri üzerine durumu mahkemeye taşıdıklarını kaydetti.

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İHA Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören 5 yaşındaki çocuk iddiaya göre öğretmeni tarafından darp edildi.

Tümay Uzun oğlunun yaşadığı durumu anlatmak istemediğini, kızının söylediğini ifade ederek, "Eşimle birlikte çocuklarımızı kreşten aldığımızda oğlum kafasını tutuyordu. Devamlı olarak soruyordum neden böyle yapıyorsun, ne oldu diyordum cevap vermiyordu, düştüm diyordu. En sonunda kızım öğretmenin çektiğini söyledi. Bunun üzerine kreşe döndüm ve kamera kayıtlarına bakmak istediğimi söyledim. Kameraların hafta sonu kayıtlara girmediğini söyledi. Bunun üzerine şüphelerim tavan yapınca okulun müdürünü aradım. Durumu ona anlattığımda güvenlik kamerasını izleyebileceğimi söyledi. Açıp izlediğimde maalesef oğlumun darbedildiğini gördüm.” dedi.

"ÇOCUKLARIN ZAAFINI BİLİP BUNUNLA TEHDİT EDİYORLAR"

Darbedilen oğlunun polislerden korktuğunu ve durumu ailesine söylerse onu polislere vermekle tehdit ettiklerini söyleyen Tümay Uzun, "Sinirlendim, kim olursa olsun evladını o şekilde gören kişi sinirlenir. Okul müdürünü çağırdık, geldiğinde kendisiyle görüştüm ve oradan ayrıldım. Ardından gerekli şikayetlerde bulundum. Kanuni ne kadar hakkım varsa bunu kullanacağım.

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Velilere şunu söylemek istiyorum, çocukların zaafını biliyor ve bununla tehdit ediyorlar. Benim oğlum polisten korkuyor diye oğluma ‘söylersen polise veririz seni’ diyerek tehdit ediyorlar. Kızım söylemese farkına varamazdım. Kesinlikle ailelerin ve yetkililerin bununla ilgili önlemleri almasını istiyoruz.” diye konuştu.

OYNAT 02:12 Samsun’daki 'dayak kreşi'nden yeni görüntüler Samsun'da özel bir kreşte öğretmenlerin minik öğrencilere uyguladığı şiddet olayında, yeni görüntüler ortaya çıktı.Görüntülerde kadın öğretmenin bir çocuğa defalarca şiddet uygulamasına rağmen, minik çocuğun ona sarıldığı görülüyor. Ancak öğretmen kendisine sarılan çocuğa tekrar tokat atıyor. Diğer görüntülerde ise öğretmenlerin çocukları terlikle sıra dayağına çektiği ve itip kaktığı görülüyor. Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen G.Ş. ve S.Ö. tutuklanırken, M.K.K. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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OYNAT 00:33 Kreşte minik çocuklara işkence kamerada Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'ndeki özel bir kreşte öğrenim gören yaklaşık 35 minik çocuktan bazıları, kreşte görevli öğretmenlerin terlikli ve tekmeli şiddetine maruz kaldı. Öğretmenlerin öğrencilere şiddet uygulayıp göbek atması kreşin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. BiP'te paylaş

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