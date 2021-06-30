​Kriptolara kötü haber​: Süre üç yıl uzatılacak

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL döneminde 125 bin 678 kişi kamudan ihraç edildi, 3 bin 213 kişinin rütbesi söküldü, 270 kişinin yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesildi, 2 bin 761 kurum-kuruluş kapatıldı. Söz konusu tedbir işlemleri OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile gerçekleştirildi. Ancak OHAL’in 18 Temmuz 2018’de kaldırılmasıyla birlikte bu süreçten sonraki soruşturma işlemlerini düzenleyen hususlar, 31 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7145 sayılı kanunla uygulamaya girdi. Söz konusu kanunla, 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 35. maddenin A ve B fıkralarında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen memurların ilgili düzenlemelerde belirtilen usule uygun olarak kamu görevinden ihraç edileceği hüküm altına alındı.
3 YILLIK SÜRE BİTİYOR
- Kanunda, söz konusu geçici düzenlemenin 3 yıl yürürlükte kalacağı belirtiliyordu. Buna göre ise düzenlemenin süresi, yaklaşık 1 ay sonra yani 31 Temmuz’da doluyor. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçmesine karşın ülke genelinde yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, her geçen gün yeni delillere ulaşılıyor ve özellikle TSK, Emniyet ve yargı başta olmak üzere örgütün mahrem yapılanmasında yer alan kriptoların deşifresi sürüyor. Kripto FETÖ’cüler 31 Temmuz’u beklerken, bu anlamda FETÖ ile mücadelede kritik öneme sahip söz konusu geçici düzenlemenin süresinin uzatılması gerektiğine dikkat çekiliyordu. Bu kapsamda söz konusu sürenin uzatılması için harekete geçildiği ve çalışmalara başlandığı öğrenildi. Sürenin uzatılması için kanuni düzenleme gerekiyor. TBMM, 15 Temmuz günü yapılacak özel oturum ve törenin ardından ekim ayına kadar çalışmalarına ara verecek. FETÖ’cülerin ihraçlarına yetki veren geçici düzenlemenin süresinin uzatılmasına ilişkin Adalet Bakanlığı ve AK Parti’nin çalışmasıyla hazırlanacak teklifin en kısa sürede tamamlanıp Meclis gündemine getirileceği kaydediliyor. Sürenin 3 yıl daha uzatılması bekleniyor.