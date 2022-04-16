Krizler yeni sistemle aşıldı

Türkiye, 16 Nisan 2017’de Cumhuriyet tarihinin en köklü sistem değişikliğine imza attı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, doğrudan milletin iradesiyle hayata geçirildi. Yeni sistemle birlikte siyasetin günlük kısır tartışmalarından sıyrılan Türkiye, 2023, 2053 ve 2073 hedefleri doğrultusunda bu süreçte devrim niteliğinde adımlar attı. 9 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesiyle resmen uygulamaya alınan sistemin önemi, özellikle kriz dönemlerinde daha iyi anlaşıldı. Sistem sayesinde Türkiye, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştu, ekonomik saldırılar, koronavirüs salgını, güney ve kuzeyde yaşanan çatışmalar gibi birçok yıkıcı tehdidin üstesinden geldi.

SEÇİM Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı