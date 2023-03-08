Küçücük delikten üç can çıkardı

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi’nde 619 konut ya yıkıldı ya da ağır hasar oluştu. Yıkılan binalardan biri de 3 katlı Melek Apartmanı’ydı. Binanın en üst katında kalan Musa Okumuş, kendi imkanlarıyla enkazdan kurtuldu. Sokağa çıktığında ‘enkazda kalanlar var’ bağrışlarını duyan Okumuş, komşularının yardımına koştu.

Okumuş, olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sallantı nedeniyle yataktan düşünce uyandım. Bir müddet sonra üzerime bir şeyler düşmeye başladı. Ardından da bina yıkıldı. Kendi çabalarımla üzerimdeki molozları atıp kurtuldum. Komşulardan enkazda kalan olduğunu duydum. Yardıma koştuğumda bulundukları yerin önüne hatıl düştüğünü gördük. Sadece 20 santimlik bir delik vardı. Buradan çıkamadıkları için etrafta kriko aramaya başladık. Krikoyla deliği yükselttik ve çekerek yukarıya çıkardık. 3 kız çoğunu enkazdan çıkardık.”