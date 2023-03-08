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Küçücük delikten üç can çıkardı

6 Şubat depremlerinde endi imkanlarıyla enkazdan kurtulan Musa Okumuş: "Komşulardan enkazda kalan olduğunu duydum. Yardıma koştuğumda bulundukları yerin önüne hatıl düştüğünü gördük. Sadece 20 santimlik bir delik vardı. 3 kız çoğunu enkazdan çıkardık."

Abdullah Sarica
Abdullah Sarica
Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Musa Okumuş

Musa Okumuş

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi’nde 619 konut ya yıkıldı ya da ağır hasar oluştu. Yıkılan binalardan biri de 3 katlı Melek Apartmanı’ydı. Binanın en üst katında kalan Musa Okumuş, kendi imkanlarıyla enkazdan kurtuldu. Sokağa çıktığında ‘enkazda kalanlar var’ bağrışlarını duyan Okumuş, komşularının yardımına koştu.

3 KIZ ÇOCUĞU KURTULDU

Okumuş, olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sallantı nedeniyle yataktan düşünce uyandım. Bir müddet sonra üzerime bir şeyler düşmeye başladı. Ardından da bina yıkıldı. Kendi çabalarımla üzerimdeki molozları atıp kurtuldum. Komşulardan enkazda kalan olduğunu duydum. Yardıma koştuğumda bulundukları yerin önüne hatıl düştüğünü gördük. Sadece 20 santimlik bir delik vardı. Buradan çıkamadıkları için etrafta kriko aramaya başladık. Krikoyla deliği yükselttik ve çekerek yukarıya çıkardık. 3 kız çoğunu enkazdan çıkardık.”


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Musa Okumuş
#Arama Kurtarma
41 dakika önce
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Küçücük delikten üç can çıkardı
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