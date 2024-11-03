Küçük kızdan iki gündür haber yoktu: Şirin'i mezarlıkta katletmiş

Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Önceki gece alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda küçük kızın cansız bedeni bulundu.





KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Ailesi tarafından dilendirilen minik Şirin'e bazen de mendil sattırıldığı belirtilirken, olayın yaşandığı gün de dilenmek üzere evden çıktığı tespit edildi. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı Mustafa Örün ile mezarlığı girdiğini tespit etti. Örün gözaltına alınırken, cenaze incelenmek üzere üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.





PARA İSTEDİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜM

Küçük kızı yaşamdan koparan Örün, cinayeti itiraf etti. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiler göre, Örün, kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağladığını, korkunç olayın yaşandığı gün, küçük kızın kendisinden para istediğini belirtti. Örün, ifadesinde, “Yanıma geldi. 200 TL para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Örün, "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Çocuğu Kasten Öldürme" suçlarından tutuklandı.





GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemi tamamlanan küçük kızın naaşı babası İbrahim Hanilçi’ye teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önüne gelen Anne Yeter Hanilçi güçlükle ayakta dururken, anneyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenazeyi teslim alan aile gözyaşlarına boğuldu.





Sürecin takipçisiyiz

İstanbul Valisi Davut Gül, küçük kızın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Gül, burada baba İbrahim Hanilçi, dede Mahmut Hanilçi ve aile üyelerine taziyelerini iletti. Vali Gül, "Süreci sosyal hizmetler boyutuyla takip edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Gül, Şirin Elmas Hanilçi için dua ettikten sonra taziye evinden ayrıldı.



