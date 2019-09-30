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MANİSA

Manisa’da korkunç cinayet kızının gözü önünde vuruldu

Küçük kızını lunaparka götüren baba jeton tartışmasında kızının gözü önünde öldürüldü

Manisa'da 34 yaşındaki baba Eren Erbahçeciler, kızı ile birlikte gittiği lunaparkta yaşadığı jeton tartışmasının büyümesi üzerine lunapark çalışanı K.S. tarafından kızının gözü önünde başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Erbahçeciler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan K.S. ise aranıyor.

Haber Merkezi IHA
Eren Bahçeciler
Eren Bahçeciler

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi, lunaparkta kızının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü.

KIZI İLE EĞLENMEYE GELDİ ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye gör olay; Kurşunlu yolu üzerinde bulunan Lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eren Erbahçeciler (34) kızı ile birlikte lunaparka eğlenmeye geldi. İddiaya göre Erbahçeciler ile lunapark çalışanı K.S. arasında oyun jetonu başında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce K.S. tabanca ile Eren Erbahçeciler’i vurdu.

  • Ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Erbahçeciler, hayatını kaybetti.

İHA
Kızının gözü önünde başından vurulan Eren Bahçeciler

Hayatını kaybeden Erbahçeciler’in, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli Şubesi çalışanı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri cinayet zanlısı K.S’nin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA
Cinayet zanlısı K.S. her yerde aranıyor.
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