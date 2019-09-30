Küçük kızını lunaparka götüren baba jeton tartışmasında kızının gözü önünde öldürüldü

Ekonomi

2003 öncesi abonelikler için dikkat çeken karar: Faiziyle iade edilecek

Abonelik işlemlerinde alınan güvence bedellerine ilişkin dikkat çeken bir karar çıktı. Yargıtay, 2003 Mart ayından önceki abonelik işlemlerinde ödenen güvence teminat bedellerinin, sözleşme bitiminde faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğine işaret ederek, bu yönde gelen bir davanın hükmünü bozup gereğinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.