Küçükbaşa büyük rağbet

Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı için tarihte görülmemiş bir küçükbaş talebi olduğunu söyledi. Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Çelik, bu yıl 3,5 milyon civarında küçükbaş hayvan kesilmesini beklediğini ve küçükbaş hayvanda arz sıkıntısı bulunmadığını söyledi. Çelik, şöyle konuştu:

HAYVAN STOKU YETERLİ

“Kurban Bayramı’na 1 ay kala yaptığımız açıklamada bu yıl 2,5 milyon küçükbaş hayvanın kurban edileceğini söylemiştim. Millet, artık yüzünü küçükbaş hayvana döndü. Küçükbaş kurbanlık 3,5 milyonu aşabilir. Stoklarımızda yeterli hayvan var. Türkiye’deki küçükbaş hayvan mevcudu da 56,5 milyon civarında” dedi. Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kurbanlık fiyatı için taban fiyat belirlemesini de istedi.

KURBANLIĞA TABAN FİYAT TALEBİ

Kırmızı et fiyatları konusunda da konuşan Çelik, “Aşırı açılan kar makasını daraltmak gerek, bu da Ticaret Bakanlığı'nın yetki alanı kapsamında. Tüketicinin de üreticinin de kaderi, serbest piyasaya bırakılmamalı. Stok yapan ve insanların kanını emenler, barondur. Burada sadece aracılar ve tedarikçiler kazanıyor. Bunlar denetim altına alınmalı. Yemde de referans fiyat olmalı. Bu mekanizmalar hayata geçerse maliyet düşer, üretim artar” ifadelerini kulandı.

Çoban sorunu had safhada

Hayvancılık sektöründe çoban sorununun had safhada olduğunu söyleyen Nihat Çelik, “Devletten, çobanların sosyal güvenlik primlerini yatırmasını talep ediyoruz. Ayrıca, Türkiye İş Kurumu’nun işçi alımlarında kontenjanının yüzde 25’ini 200 üzerinde hayvanı olan işletmelere çoban çalışan olarak ayırmasını istiyoruz. Çobana çok ihtiyacımız var. Türkiye’de 300 bin çoban bulunuyor. Bunların yüzde 25’i de yabancı uyruklu” dedi.







