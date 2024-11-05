Kudüs’ün tapusu BM yolunda

Terör devleti İsrail, yıllardır Kudüs’te Filistinlilere ait toprakları gasp ediyor. İsrail’in el koyduğu taşınmazlara ilişkin Osmanlı arşiv belgeleri ise illegal yayılmacı politikayı ortaya çıkarıyor. Kudüs Üniversitesi, Kudüs Üniversitesi Vakfı ile İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) iş birliğinde hayata geçirilecek olan “Kudüs’teki Osmanlı Tapularının Belgelendirilmesi Projesi” kapsamında Kudüs topraklarına ait 171 bin 306 tapu kaydı önce dijital ortama aktarılıp, çevirisi yapılacak ardından ise Birleşmiş Milletlere (BM) sunulacak.





ÇALIŞMAYA ÖZEL YAZILIM

Kudüs Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı M. Yasir Yanılmaz, “Kudüs’te 400 yıllık mazisi olan bir medeniyetin torunları olarak, İsrail’in elinde hiçbir argüman olmadan benim topraklarım diye iddiada bulunduğu toprakların kimin olduğunun cevabını tüm dünyaya vermek istiyoruz” diye konuştu. Kudüs Üniversitesi’nin elindeki dokümanlarla, Osmanlı İmparatorluğu'nun o bölgede varlığını delillendiren tapuları bir araya getirdiklerini söyleyen Yanılmaz, “İstifleme çalışmalarımız devam ediyor. Tapuların bir kısmı deforme olmuş, bir kısmını okumakta zorluk çekiyoruz. Uzmanlarımız, tarihi evrakların dijital platforma aktarılması, çözümlenmesi ve tercümesiyle ilgili bir yazılım geliştiriyorlar. Tapular dijital ortama aktarıldığında artık rapor kısmına geçeceğiz” dedi.





Proje kapsamında BM'ye sunulacak tapu örneği.

TAPULARIN TAMAMI ORİJİNAL

Tapuların tamamının el yazması olup, resmi belge niteliği taşıdığını söyleyen Yanılmaz, “Şu an Türkiye’nin elinde Hicri 950 yılından 1917 yılına kadar olan tapular var. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde bu tapular mevcut. Şu anda elimizde 47 zabıt kayıt defterinde, 171 bin 306 tapu kaydı var. Bunların 133 bin 365’i özel mülkiyet, 37 bin 671’i vakıflara ait tapu. Kudüs’te 2. Abdülhamid Han’a ait 139 tapu kaydı varken, Cumhuriyet’in ilanından itibaren bu 139 tapunun 137’si hazineye devredilmiş. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin malı olmuş bunlar. Kudüs’teki 30 bin dönümlük iki tapu hala Abdülhamid Han Hazretleri'ne ait. Vatandaşlarımızın elinde de el yazması, yani orijinal tapu varsa bunları da bize ulaştırabilirler” diye konuştu.





YENİ DAVALARIN DELİLİ OLACAK

Çalışma ile İsrail’in gasbettiği toprakların resmi olarak Filistinlilere ait olduğunu belgelemeye çalışacaklarını vurgulayan Yanılmaz, “Kudüs Müslümanların. Bunun yegane delili de 400 yıllık Osmanlı egemenliğinden sonra İsrail’in gelip orayı zorla gasp etmesi. Bu gaspın herhangi bir legalitesinin olmadığını BM aracılığıyla tüm dünyaya haykırmak istiyoruz. En kısa sürede bu çalışmayı bitirip BM’ye sunduğumuzda hem devam eden davalara delil anlamında destek sağlayacak hem de yeni davaların da açılma sebebi olacak” ifadelerini kullandı.





M. Yasir Yanılmaz

ŞEYTANİ OYUNLARINA DEVAM EDİYOR

Projenin İsrail’i paniklettiğini söyleyen Yanılmaz, İsrail’in şu anda Kudüs’teki arazilerin koordinatlarını değiştirdiğini belirtti. Yanılmaz, “Yarın biz bu raporu sunduğumuzda sahte evrak diyecekler. Şeytan, şeytanlığını yapmaya devam

ediyor. Böyle bir argüman geliştiriyorlar ama bunlar tabii komik uğraşlar” dedi.











