Kudüs’te Filistin'i silme yasası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ndeki konuşmasında, teröre karşı mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Ankara’daki hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten liderlere teşekkür eden Erdoğan, "Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir" dedi. Soykırımcı İsrail'in devlet terörüne de dikkat çeken Erdoğan, Orta Doğu’da akan kan durdurulmadıkça adaletten ve barıştan söz edilemeyeceğini söyledi. Erdoğan, zirveye katılan liderlere, BM nezdinde başlattıkları İsrail’e silah satışının durdurulması girişimine destek çağrısı yaptı.