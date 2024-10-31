Kudüs’te Filistin'i silme yasası

İşgalci güç İsrail, Kudüs'ü ilhak etme amacına yönelik skandal bir adım daha attı. İsrail parlamentosu (Knesset) işgal altındaki Kudüs’te yabancı bir ülkenin konsolosluk açmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.
Önceki gün yapılan oylamada, yabancı ülkelerin konsolosluk veya resmi temsilciliklerini İsrail’in onayı olmadan açmasını yasaklayacak bir tasarı sunuldu. Böylece Kudüs'te ancak büyükelçilik açılmasına izin verilecek. ABD Başkanlık Seçimlerine bir hafta kala kabul edilen skandal yasanın, Demokrat Parti Adayı Kamala Harris'in, başkan seçilmesi halinde şehirde Filistinliler için bir konsolosluk açılacağını duyurmasını engellemek amacıyla yürürlüğe alındığı belirtiliyor.
Gazze'de de ateşkes arayışında
İsrail'in Hamas'ın elindeki esirleri bırakması karşılığında saldırı altındaki Gazze'de 1 aylık geçici ateşkes önerisinde bulunduğu ileri sürüldü. Yediot Aharonot'un haberine göre, Mossad Direktörü David Barnea, esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da taraflara mutabakat önerisinde bulundu. Barnea'nın önerisi, Hamas'ın 11 ila 14 arasında İsrailli esiri serbest bırakması buna karşılık Gazze'de 1 aylık geçici ateşkesi içeriyor. İşgalci gücün, ağır kayıplar verdiği Lübnan’da da ateşkes istediği biliniyor. Axios da İsrail ile Hizbullah arasında birkaç hafta içinde ateşkese varılabileceğini bildirdi.
Genel Kurul müdahale etsin
- Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail Meclisi’nin Ajans’ın faaliyetlerinin durdurulmasını kapsayan yasa tasarılarını onaylamasına ilişkin, "BM Genel Kurulu'nun belirleyici müdahalesi olmadan UNRWA'nın görevini yerine getirmesi imkansız hale gelebilir" değerlendirmesinde bulundu. Lazzarini, BM 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang'a bir mektup yazdığını duyurdu. Lazzarini, yasa tasarılarının Filistinlilere büyük zarar vereceğini bildirdi.