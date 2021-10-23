‘Kültür Yolu’nda festival başlıyor

İstanbul, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile dünyanın en önemli kültür sanat festivallerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 29 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) açılışıyla başlayacak festivalde, 64 ayrı noktada 1000’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtımı dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Galataport’ta yapıldı. Ersoy, bu rota üzerinde Galataport’un ardından Tophane, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması, Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi, AKM ve Kültür Sokağı’nın yer aldığını aktardı.
CİDDİ YATIRIM YAPILDI
- Kültür yolu üzerinde ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Ersoy, “Paket Postanesi, Tomtom Sokak, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, Garibaldi Sahnesi, Odakule Pasajı, Emek ve Alkazar Sinemaları, Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü, Maksim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, SALT Beyoğlu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Pera Müzesi, Arter (Koç Müzesi) ve Gezi Parkı da yine Beyoğlu Kültür Yolu’nun içinde çok değerli mekanlar. Gerek Bakanlık olarak bizim, gerekse güçlü bir iş birliği içinde özel sektörün yatırımları Beyoğlu Kültür Yolu Projesi’nin önemini, derinliğini ve değerini anlamak için yeterli bir gösterge” şeklinde konuştu.
17 GÜN SÜRECEK
Festivalde 1000’den fazla sanatçının katılımıyla 64 farklı noktada, 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 25 sanat ve edebiyat söyleşisi ile video haritalama gösterileri yapacaklarını aktaran Ersoy, “AKM’nin açılışına özel olarak bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bestelenen ‘Sinan’ operası sanatseverlerle buluşacak” ifadelerini kullandı. Festivali geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Ersoy, “Galataport’tan AKM’ye uzanan kültür yolculuğu başlatıyoruz. Festival her yıl iki defa yapılacak. Halkımızı 17 gün sürecek bu festivale bekliyoruz” dedi. Ersoy, İstanbul’un en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası ve İzmir’deki Tekel Binaları’nın restorasyonunun da 2022 sonunda tamamlanacağını aktardı.
Etkinliklerden bazıları:
- -31 Ekim’de Londra Filarmoni Orkestrası, 96 kişilik dev kadrosuyla AKM’de sahne alacak. Duayen Türk besteci Özkan Manav’ın yazmış olduğu ‘Haydar Haydar’ adlı eser de programda yer alıyor. Böylece, Londra Filarmoni Orkestrası ilk defa bir Türk bestecinin eserini repertuvarına almış olacak.
- -Alkazar Sineması’nda dünyaca tanınan sanatçı Refik Anadol’un mimarlık ve yeni medya sanatları arasında hibrit bir ilişki kurduğu dijital sergi olacak.
- -Galataport’ta, dünyanın önemli şehirlerinde sanatseverlerle buluşmuş olan “Monet&Friends” adlı dijital sergi yer alacak.
- -8-12 Kasım tarihleri arasında ‘Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali gerçekleştirilecek. Kazakistan’dan Saha Cumhuriyeti’ne (Yakutistan) kadar 13 ülke ve özerk cumhuriyet katılacak.
- -Fransız Kültür Merkezi’nde, ‘Bitkisel Düşlem’ sergisi sanatseverlerle buluşacak.
- -Taksim Camii, ‘Mirasın İzinde’ sergisi ile muhteşem Selçuklu eserlerini ziyaretçileriyle buluşturacak. Hat, çini, ebru, minyatür gibi 29 sanatçımızın yorumladığı 74 eser olacak.
- -Maksim’de Fransız sanatçı Bernar Pra’nın ve ünlü ressam Piyer Ogüst Renuar’ın ‘La Grönuiyer’ adlı eserini yorumladığı, atık malzemelerden hazırlanmış enstalasyonunu göreceğiz.
- -‘Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması’ neticesinde seçici kurul tarafından belirlenen 45 eser Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde sergilenecek.
- -Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu, Türkiye genelinde 87 Güzel Sanatlar Lisesi ve 80’den fazla üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerin eserlerine kapılarını açacak.