‘Kültür Yolu’nda festival başlıyor

İstanbul, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile dünyanın en önemli kültür sanat festivallerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 29 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) açılışıyla başlayacak festivalde, 64 ayrı noktada 1000’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtımı dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Galataport’ta yapıldı. Ersoy, bu rota üzerinde Galataport’un ardından Tophane, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması, Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi, AKM ve Kültür Sokağı’nın yer aldığını aktardı.

Mehmet Nuri Ersoy

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GÜNDEM Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Galataport'tan AKM'ye kültür-sanat rotası

CİDDİ YATIRIM YAPILDI

Kültür yolu üzerinde ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Ersoy, “Paket Postanesi, Tomtom Sokak, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, Garibaldi Sahnesi, Odakule Pasajı, Emek ve Alkazar Sinemaları, Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü, Maksim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, SALT Beyoğlu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Pera Müzesi, Arter (Koç Müzesi) ve Gezi Parkı da yine Beyoğlu Kültür Yolu’nun içinde çok değerli mekanlar. Gerek Bakanlık olarak bizim, gerekse güçlü bir iş birliği içinde özel sektörün yatırımları Beyoğlu Kültür Yolu Projesi’nin önemini, derinliğini ve değerini anlamak için yeterli bir gösterge” şeklinde konuştu.

Beyoğlu Kültür Yolu için özel bir mobil uygulama hazırladı. Festival programına ayrıca www.beyoglukulturyolu.com adresinden ulaşılabilir.

17 GÜN SÜRECEK

Festivalde 1000’den fazla sanatçının katılımıyla 64 farklı noktada, 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 25 sanat ve edebiyat söyleşisi ile video haritalama gösterileri yapacaklarını aktaran Ersoy, “AKM’nin açılışına özel olarak bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bestelenen ‘Sinan’ operası sanatseverlerle buluşacak” ifadelerini kullandı. Festivali geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Ersoy, “Galataport’tan AKM’ye uzanan kültür yolculuğu başlatıyoruz. Festival her yıl iki defa yapılacak. Halkımızı 17 gün sürecek bu festivale bekliyoruz” dedi. Ersoy, İstanbul’un en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası ve İzmir’deki Tekel Binaları’nın restorasyonunun da 2022 sonunda tamamlanacağını aktardı.

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Etkinliklerden bazıları: