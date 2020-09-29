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ANKARA

​Kur’an kurslarında yüz yüze eğitim

Kur’an kurslarında yüz yüze eğitim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında yüz yüze eğitime ara verilen Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kursları dün başladı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Eğitimler seyreltilmiş, dönüşümlü ve randevulu şekilde uygulanacak. Sınıflar en fazla 9 kişilik olacak.
Eğitimler seyreltilmiş, dönüşümlü ve randevulu şekilde uygulanacak. Sınıflar en fazla 9 kişilik olacak.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında eğitimler seyreltilmiş, dönüşümlü ve randevulu şekilde uygulanacak. Sınıflar en fazla 9 kişi olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde her yaş grubuna yönelik Kur’an-ı Kerim eğitimi ve İslam dininin esasları ile dini bilgilerin verildiği Kur’an kurslarına kayıtlar 7 Eylül’de başlamıştı. Kur’an kursları, eğitimleri dün başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kursunda şiddet olayına ilişkin soruşturma talimatı verdim
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kursunda şiddet olayına ilişkin soruşturma talimatı verdim

Yeni kurs dönemi için ‘Oku, hayatını Kur’an ile doku’, ‘Engel yok Kur’an aşkına haydi gel Kur’an kursuna’, ‘Çocuklar öğrendikçe mutlu yaşasın 4-6 yaş Kur’an kursu’ broşürleri hazırlandı. Farklı yaş grupları için kurslar düzenlendi. Bu çerçevede üniversite öğrencileri, 4-6 yaş arası çocuklar, ev hanımları, çalışanlar, engellilere ayrı ayrı Kur’an eğitimi verilebilecek. Kur’an kurslarında sürdürülecek eğitimlerde koronavirüs salgınına yönelik tedbirler göz önünde bulundurulacak.

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