​Kur’an kurslarında yüz yüze eğitim

Eğitimler seyreltilmiş, dönüşümlü ve randevulu şekilde uygulanacak. Sınıflar en fazla 9 kişilik olacak.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında eğitimler seyreltilmiş, dönüşümlü ve randevulu şekilde uygulanacak. Sınıflar en fazla 9 kişi olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde her yaş grubuna yönelik Kur’an-ı Kerim eğitimi ve İslam dininin esasları ile dini bilgilerin verildiği Kur’an kurslarına kayıtlar 7 Eylül’de başlamıştı. Kur’an kursları, eğitimleri dün başladı.

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Yeni kurs dönemi için ‘Oku, hayatını Kur’an ile doku’, ‘Engel yok Kur’an aşkına haydi gel Kur’an kursuna’, ‘Çocuklar öğrendikçe mutlu yaşasın 4-6 yaş Kur’an kursu’ broşürleri hazırlandı. Farklı yaş grupları için kurslar düzenlendi. Bu çerçevede üniversite öğrencileri, 4-6 yaş arası çocuklar, ev hanımları, çalışanlar, engellilere ayrı ayrı Kur’an eğitimi verilebilecek. Kur’an kurslarında sürdürülecek eğitimlerde koronavirüs salgınına yönelik tedbirler göz önünde bulundurulacak.