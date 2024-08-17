Kur’ân kursu düşmanlığı

CHP-DEM ittifakının Kur’an kursu hazımsızlığı bitmiyor. Yerel seçimden sonra Diyarbakır ve Mersin’de yönetimi değişen belediyelerde, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı çok sayıda Kur’an kursu binasının kiralama izinleri iptal edilmişti. Diyarbakır’da DEM Parti'nin yönettiği Kayapınar, Sur ve Bağlar belediyeleri, bu ilçelerdeki 10 Kur’an kursunun kapatılmasını istemiş, Mersin’de DEM’in desteğiyle CHP’nin kazandığı Tarsus ve Toroslar belediyeleri de Diyanet’e tahsis edilen Kur’an kursu binalarının tasarruf gerekçesiyle boşaltılmasını talep etmişti. Diyarbakır ve Mersin’in ardından benzer bir skandal da Siirt’te yaşandı. DEM Parti yönetimindeki Siirt Belediyesi, 4-6 yaş aralığındaki çocukların eğitim gördüğü Nursen Hatun Kur'an Kursu ve Sacide Hatun Kur’an Kursu’nun kapısına dayandı. 10 yıllığına Siirt İl Müftülüğü’ne tahsis edilen binalar, 6 ay sonra mahallede taziye evi eksikliği gerekçe gösterilerek geri istendi. Tahsis işlemi 6 Mayıs'taki Meclis kararı ile iptal edildi. Kur'an kursları binasının 15 gün içinde boşaltılması gerektiği belirtildi. Müftülük belediyeye karşı dava açtı. Mahkeme, belediyenin işleminin yürütmesini durdurdu.