Kur'an'a hakaret eden ve öz kızına istismarda bulunan şahıs yakalandı

25/08/2025, Pazartesi
G: 25/08/2025, Pazartesi
Kimliği tespit edilen şahıs Ankara'da yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kur'an-ı Kerim'e hakaretlerde bulunan ve öz kızı ile çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden şahsın yakalandığını bildirdi. Şahsın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca başlatılan inceleme sonucu Ankara'da yakalandığını belirten Yerlikaya, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kur'an-ı Kerim'e hakaretlerde bulunan ve öz kızı ile çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu sosyal medyada itiraf eden şahıs Ankara'da yakalandı.

Konuya ilişkin gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, şahsın sosyal medyada yayınladığı videolar üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığını belirtti.

Yerlikaya, yapılan incelemede kimlik tespiti yapılan ve Y.T.N. olduğu belirlenen şahsın Ankara'da yakalandığını kaydetti.

"Adalete teslim etmeye devam edeceğiz"

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır.

Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır.

Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz."



#Kur'an-ı Kerim
#Sosyal Medya
#Gözaltı
